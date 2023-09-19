دوري ابطال اوروبا: ميلان ولاتسيو يتعادلان مع نيوكاسل وأتليتيكو

دوري ابطال اوروبا: ميلان ولاتسيو يتعادلان مع نيوكاسل وأتليتيكو
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 19 - 9 (كونا) -- حقق فريقا (اي سي ميلان) و(لاتسيو) الايطاليان التعادل في مباراتيهما اليوم الثلاثاء مع كل من (نيوكاسل يونايتد) الانجليزي و(أتليتيكو مدريد) الاسباني في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة السادسة ارتضى الفريق الميلاني بالتعادل السلبي على أرضه أمام نيوكاسل في حين خطف لاتسيو التعادل بالوقت الضائع من أتليتيكو مدريد ضمن المجموعة الرابعة.
فعلى ملعب الاستاد الأولمبي في روما تقدم اتليتيكو بهدف سجله بابلو باريوس ريفاس في الدقيقة 29 واستمرت المباراة على هذه الحال حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع عندما سجل حارس مرمى الفريق الايطالي إيفان بروفيديل هدف التعادل. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN19092023000071011013ID1107102469
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