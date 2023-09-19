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دوري ابطال اوروبا: ميلان ولاتسيو يتعادلان مع نيوكاسل وأتليتيكو

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 19 - 9 (كونا) -- حقق فريقا (اي سي ميلان) و(لاتسيو) الايطاليان التعادل في مباراتيهما اليوم الثلاثاء مع كل من (نيوكاسل يونايتد) الانجليزي و(أتليتيكو مدريد) الاسباني في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة السادسة ارتضى الفريق الميلاني بالتعادل السلبي على أرضه أمام نيوكاسل في حين خطف لاتسيو التعادل بالوقت الضائع من أتليتيكو مدريد ضمن المجموعة الرابعة.
فعلى ملعب الاستاد الأولمبي في روما تقدم اتليتيكو بهدف سجله بابلو باريوس ريفاس في الدقيقة 29 واستمرت المباراة على هذه الحال حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع عندما سجل حارس مرمى الفريق الايطالي إيفان بروفيديل هدف التعادل. (النهاية)

م ن / ر ج



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