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دوري أبطال أوروبا.. (مانشستر سيتي) الإنجليزي يفوز على (النجم الأحمر) الصربي بثلاثية

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 9 (كونا) -- فاز فريق (مانشستر سيتي) الإنجليزي على ضيفه (النجم الاحمر بلغراد) الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري رابطة أبطال اوروبا (تشامبيونز ليغ) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب (الاتحاد).
ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول بهدف وقعه الجناح الغاني عثمان بوكاري.
ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز بعد مضي دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني ليعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال60.
وعمق الاسباني رودريغو النتيجة للسيتي بهدف ثالث في الدقيقة ال73. (النهاية)

م ر ن / م م ج




MENAFN19092023000071011013ID1107102468

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