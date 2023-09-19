دوري أبطال أوروبا.. (مانشستر سيتي) الإنجليزي يفوز على (النجم الأحمر) الصربي بثلاثية

دوري أبطال أوروبا.. (مانشستر سيتي) الإنجليزي يفوز على (النجم الأحمر) الصربي بثلاثية
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 19 - 9 (كونا) -- فاز فريق (مانشستر سيتي) الإنجليزي على ضيفه (النجم الاحمر بلغراد) الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري رابطة أبطال اوروبا (تشامبيونز ليغ) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب (الاتحاد).
ونجح الضيوف في التقدم بالنتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول بهدف وقعه الجناح الغاني عثمان بوكاري.
ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز بعد مضي دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني ليعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال60.
وعمق الاسباني رودريغو النتيجة للسيتي بهدف ثالث في الدقيقة ال73. (النهاية)
م ر ن / م م ج
MENAFN19092023000071011013ID1107102468
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