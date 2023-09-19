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(برشلونة) يفتتح مسيرته بدوري أبطال أوروبا بفوز على (انتويرب) بخماسية نظيفة

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 9 (كونا) -- استهل (برشلونة) مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بخمسة أهداف دون رد على (رويال أنتويرب) البلجيكي اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.
وافتتح جواز فيليكس مهرجان الأهداف في الدقيقة 11 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يضع جيلي باتاي الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22 معلنا الهدف الثالث ل(برشلونة).
وفي الدقيقة 54 أضاف جافي الهدف الرابع فيما اختتم فيليكس بهدف خامس وأخير في الدقيقة 67 على ملعب (مونتجويل) في مدينة (برشلونة) الإسبانية.
وبهذا الفوز يعتلي برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع الوصيف (بورتو) بينما يقبع (رويال أنتويرب) في ذيل الترتيب دون نقاط.
كذلك تعادل (أتلتيكو مدريد) الاسباني بهدف لمثله مع (لاتسيو) الإيطالي بينما يفتتح (ريال مدريد) مشوار المسابقة الأوروبية الأغلى ضد (يونيون برلين) على أرضه (سانتياغو برنابيو) غد الأربعاء. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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