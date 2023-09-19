(برشلونة) يفتتح مسيرته بدوري أبطال أوروبا بفوز على (انتويرب) بخماسية نظيفة

(برشلونة) يفتتح مسيرته بدوري أبطال أوروبا بفوز على (انتويرب) بخماسية نظيفة
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 19 - 9 (كونا) -- استهل (برشلونة) مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز بخمسة أهداف دون رد على (رويال أنتويرب) البلجيكي اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.
وافتتح جواز فيليكس مهرجان الأهداف في الدقيقة 11 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يضع جيلي باتاي الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22 معلنا الهدف الثالث ل(برشلونة).
وفي الدقيقة 54 أضاف جافي الهدف الرابع فيما اختتم فيليكس بهدف خامس وأخير في الدقيقة 67 على ملعب (مونتجويل) في مدينة (برشلونة) الإسبانية.
وبهذا الفوز يعتلي برشلونة قمة المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع الوصيف (بورتو) بينما يقبع (رويال أنتويرب) في ذيل الترتيب دون نقاط.
كذلك تعادل (أتلتيكو مدريد) الاسباني بهدف لمثله مع (لاتسيو) الإيطالي بينما يفتتح (ريال مدريد) مشوار المسابقة الأوروبية الأغلى ضد (يونيون برلين) على أرضه (سانتياغو برنابيو) غد الأربعاء. (النهاية)
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