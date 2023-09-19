إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما

إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 9 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن اللواء باقري أشار خلال لقائه شويغو في طهران إلى أهمية توطيد العلاقة بين البلدين معلنا عن إعداد وثيقة للتعاون بعيد الأمد بينهما تشمل الأبعاد العسكرية والدفاعية.
واعلن المسؤول العسكري الإيراني إقامة مناورة مشتركة بين البلدين في شهر فبراير المقبل بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الدفاعي والعسكري.
من جانبه قال شويغو إن زيارته إلى طهران تأتي لتعزيز التعاون الدفاعي وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن شويغو استعداد موسكو للتعاون في مجال التعليم وتبادل الطلبة الجامعيين وإقامة المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. (النهاية)
م و / ر ج
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