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إيران وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 9 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن اللواء باقري أشار خلال لقائه شويغو في طهران إلى أهمية توطيد العلاقة بين البلدين معلنا عن إعداد وثيقة للتعاون بعيد الأمد بينهما تشمل الأبعاد العسكرية والدفاعية.
واعلن المسؤول العسكري الإيراني إقامة مناورة مشتركة بين البلدين في شهر فبراير المقبل بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الدفاعي والعسكري.
من جانبه قال شويغو إن زيارته إلى طهران تأتي لتعزيز التعاون الدفاعي وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن شويغو استعداد موسكو للتعاون في مجال التعليم وتبادل الطلبة الجامعيين وإقامة المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. (النهاية)

م و / ر ج



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