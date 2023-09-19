ايطاليا تعرض الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لوقف التوتر في (ناغورني كارباخ)

ايطاليا تعرض الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لوقف التوتر في (ناغورني كارباخ)
التاريخ
9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 19 - 9 (كونا) -- عرض وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء قيام بلاده بوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لوقف العمليات العسكرية وحل النزاع حول اقليم (ناغورني كارباخ).
وذكرت وزارة الخارجية الايطالي في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماعين منفصلين أجراهما تاياني مع وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل البيان عن وزير الخارجية قوله "أردت أن ألتقي بوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا اليوم هنا في نيويورك في ضوء التوترات التي شهدتها الساعات القليلة الماضية".
وأضاف "طالبت أذربيجان بوقف العمل العسكري على الفور" مشيرا الى أنه أكد للوزيرين بوضوح على "ضرورة العودة إلى الحوار البناء لإيجاد حل دبلوماسي في ناغورني كاراباخ".
وأوضح أنه عرض على الوزيرين وساطة روما كما اقترح التفكير باعتماد النموذج الناجح للادارة الذاتية لاقليم (ألتو أديجي) الذي يضم أقلية نمساوية في شمال ايطاليا. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN19092023000071011013ID1107102465
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