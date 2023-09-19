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ايطاليا تعرض الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لوقف التوتر في (ناغورني كارباخ)

9/19/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 19 - 9 (كونا) -- عرض وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء قيام بلاده بوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لوقف العمليات العسكرية وحل النزاع حول اقليم (ناغورني كارباخ).
وذكرت وزارة الخارجية الايطالي في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماعين منفصلين أجراهما تاياني مع وزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرمينيا أرارات ميرزويان على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل البيان عن وزير الخارجية قوله "أردت أن ألتقي بوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا اليوم هنا في نيويورك في ضوء التوترات التي شهدتها الساعات القليلة الماضية".
وأضاف "طالبت أذربيجان بوقف العمل العسكري على الفور" مشيرا الى أنه أكد للوزيرين بوضوح على "ضرورة العودة إلى الحوار البناء لإيجاد حل دبلوماسي في ناغورني كاراباخ".
وأوضح أنه عرض على الوزيرين وساطة روما كما اقترح التفكير باعتماد النموذج الناجح للادارة الذاتية لاقليم (ألتو أديجي) الذي يضم أقلية نمساوية في شمال ايطاليا. (النهاية)

م ن / ر ج



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