الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستخدام الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستخدام الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع
التاريخ
9/19/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء روسيا باستخدام الأساسيات مثل الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع في محاولة منها للحصول على الاعتراف بالأراضي التي احتلتها من بلاده.
وقال زيلينسكي في كلمته أمام قادة العالم خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها ال78 إن روسيا تستخدم هذه الأسلحة "ليس فقط ضد بلدنا بل أيضا ضد بلادكم جميعا" مشيرا إلى نقص الغذاء من ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا "بسب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود وبحر آزوف واستهداف الموانئ على نهر الدانوب بالطائرات المسيرة والصواريخ".
وأكد الرئيس الأوكراني في هذا الصدد أن بلاده تعمل على ضمان الاستقرار الغذائي فيما دعا الدول الأخرى للانضمام إليها في هذا المجهود.
وفي السياق ذكر زيلينسكي أن روسيا تعمل أيضا على استخدام الطاقة النووية كسلاح من خلال نشر "تقنياتها لبناء محطات الطاقة النووية غير الموثوقة" وتحويل محطات الطاقة في الدول الأخرى "إلى قنابل قذرة حقيقية".
واتهم روسيا أيضا باستخدام الأطفال كسلاح ضد بلاده من خلال اختطاف أطفال أوكرانيين مستشهدا بمذكرة الاعتقال "الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد".
وتابع "نعرف أسماء عشرات الآلاف من الأطفال ولدينا أدلة على مئات الآلاف الآخرين الذين اختطفتهم روسيا في الأراضي المحتلة بأوكرانيا ثم رحلتهم فيما بعد حيث يتم تعليم هؤلاء الأطفال في روسيا كراهية أوكرانيا ومن الواضح أن هذه إبادة جماعية".
وأشار إلى أن هدف روسيا من الحرب في أوكرانيا هو تحويل أرضها وشعبها ومواردها لسلاح ضد النظام العالمي القائم على القواعد داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل موحد "لدحر المعتدي" وتركيز كل قدراته وطاقته على مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك أزمة المناخ.
واعتبر زيلينسكي أن روسيا تدفع العالم نحو "الحرب النهائية" إلا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد الأزمة الأوكرانية "لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة".
ولفت إلى أن أكثر من 140 دولة ومنظمة دولية دعمت صيغة السلام الأوكرانية بشكل كامل أو جزئي مؤكدا أن الصيغة توفر حلا لوقف "أشكال التسلح التي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا ودول أخرى ويمكن أن يستخدمها معتدون آخرون".
واختتم الرئيس الأوكراني كلمته بالقول "يجب ضبط التسليح ومعاقبة جرائم الحرب .. يجب على الأشخاص المرحلين العودة إلى ديارهم وعلى المحتل أن يعود إلى أرضه .. ويجب أن نكون متحدين لتحقيق ذلك وسوف نفعل ذلك .. المجد لأوكرانيا". (النهاية)
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