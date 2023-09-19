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الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستخدام الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع

9/19/2023 11:27:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء روسيا باستخدام الأساسيات مثل الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع في محاولة منها للحصول على الاعتراف بالأراضي التي احتلتها من بلاده.
وقال زيلينسكي في كلمته أمام قادة العالم خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها ال78 إن روسيا تستخدم هذه الأسلحة "ليس فقط ضد بلدنا بل أيضا ضد بلادكم جميعا" مشيرا إلى نقص الغذاء من ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا "بسب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية في البحر الأسود وبحر آزوف واستهداف الموانئ على نهر الدانوب بالطائرات المسيرة والصواريخ".
وأكد الرئيس الأوكراني في هذا الصدد أن بلاده تعمل على ضمان الاستقرار الغذائي فيما دعا الدول الأخرى للانضمام إليها في هذا المجهود.
وفي السياق ذكر زيلينسكي أن روسيا تعمل أيضا على استخدام الطاقة النووية كسلاح من خلال نشر "تقنياتها لبناء محطات الطاقة النووية غير الموثوقة" وتحويل محطات الطاقة في الدول الأخرى "إلى قنابل قذرة حقيقية".
واتهم روسيا أيضا باستخدام الأطفال كسلاح ضد بلاده من خلال اختطاف أطفال أوكرانيين مستشهدا بمذكرة الاعتقال "الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد".
وتابع "نعرف أسماء عشرات الآلاف من الأطفال ولدينا أدلة على مئات الآلاف الآخرين الذين اختطفتهم روسيا في الأراضي المحتلة بأوكرانيا ثم رحلتهم فيما بعد حيث يتم تعليم هؤلاء الأطفال في روسيا كراهية أوكرانيا ومن الواضح أن هذه إبادة جماعية".
وأشار إلى أن هدف روسيا من الحرب في أوكرانيا هو تحويل أرضها وشعبها ومواردها لسلاح ضد النظام العالمي القائم على القواعد داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل موحد "لدحر المعتدي" وتركيز كل قدراته وطاقته على مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك أزمة المناخ.
واعتبر زيلينسكي أن روسيا تدفع العالم نحو "الحرب النهائية" إلا أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد الأزمة الأوكرانية "لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة".
ولفت إلى أن أكثر من 140 دولة ومنظمة دولية دعمت صيغة السلام الأوكرانية بشكل كامل أو جزئي مؤكدا أن الصيغة توفر حلا لوقف "أشكال التسلح التي استخدمتها روسيا ضد أوكرانيا ودول أخرى ويمكن أن يستخدمها معتدون آخرون".
واختتم الرئيس الأوكراني كلمته بالقول "يجب ضبط التسليح ومعاقبة جرائم الحرب .. يجب على الأشخاص المرحلين العودة إلى ديارهم وعلى المحتل أن يعود إلى أرضه .. ويجب أن نكون متحدين لتحقيق ذلك وسوف نفعل ذلك .. المجد لأوكرانيا". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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