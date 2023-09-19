وزير الدفاع السعودي يبحث مع وفد صنعاء جهود دعم السلام في اليمن
التاريخ
9/19/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 9 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وفد صنعاء اليوم الثلاثاء استكمال الجهود لدعم مسار السلام في اليمن.
وأكد وزير الدفاع السعودي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع (اكس) وقوف المملكة مع اليمن وشعبه بالاضافة إلى حرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع السعودي عن تطلعه لأن تحقق النقاشات الجادة أهدافها بالاضافة إلى اجتماع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة في ظل استقرار سياسي وأمن دائم.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت دعوة لوفد صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات بين اليمنيين والهادفة لايجاد حل سلمي وشامل في اليمن وذلك منذ 14 سبتمبر الجاري بواسطة عمانية. (النهاية)
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