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وزير الدفاع السعودي يبحث مع وفد صنعاء جهود دعم السلام في اليمن

9/19/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 9 (كونا) -- بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وفد صنعاء اليوم الثلاثاء استكمال الجهود لدعم مسار السلام في اليمن.
وأكد وزير الدفاع السعودي في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع (اكس) وقوف المملكة مع اليمن وشعبه بالاضافة إلى حرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع السعودي عن تطلعه لأن تحقق النقاشات الجادة أهدافها بالاضافة إلى اجتماع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة في ظل استقرار سياسي وأمن دائم.
وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت دعوة لوفد صنعاء لاستكمال النقاشات واللقاءات بين اليمنيين والهادفة لايجاد حل سلمي وشامل في اليمن وذلك منذ 14 سبتمبر الجاري بواسطة عمانية. (النهاية)

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