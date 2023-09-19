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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/19/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3109917 نيويورك - جلسات المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال87 تنطلق وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3109905 موسكو - القوات الأذربيجانية تشن عملية عسكرية لمكافحة "الإرهاب" في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف إعادة النظام الدستوري إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.
3109942 موسكو – وكالة الأنباء الأرمينية (أرمن برس) تذكر أن 25 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة المعارك التي نشبت في إقليم (ناغورني كاراباخ) وذلك وفق المعلومات القادمة عاصمة الإقليم.
3109964 نيويورك - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الأساسيات مثل الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع في محاولة منها للحصول على الاعتراف بالأراضي التي احتلتها من بلاده.
3109948 واشنطن - الدين الفيدرالي الأمريكي يصل الى مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 04ر33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية. (النهاية)

ر ج



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