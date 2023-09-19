موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/19/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3109917 نيويورك - جلسات المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال87 تنطلق وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
3109905 موسكو - القوات الأذربيجانية تشن عملية عسكرية لمكافحة "الإرهاب" في إقليم (ناغورني كاراباخ) بهدف إعادة النظام الدستوري إلى الإقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.
3109942 موسكو – وكالة الأنباء الأرمينية (أرمن برس) تذكر أن 25 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة المعارك التي نشبت في إقليم (ناغورني كاراباخ) وذلك وفق المعلومات القادمة عاصمة الإقليم.
3109964 نيويورك - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام الأساسيات مثل الغذاء والطاقة كسلاح ضد العالم أجمع في محاولة منها للحصول على الاعتراف بالأراضي التي احتلتها من بلاده.
3109948 واشنطن - الدين الفيدرالي الأمريكي يصل الى مستوى قياسي جديد بعد أن بلغ 04ر33 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ حسب معطيات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية. (النهاية)
ر ج
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