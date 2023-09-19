إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

جرش 19 أيلول (بترا)- أطلق ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات برنامج التمكين السياسي لليافعين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

وقال مدير تربية جرش، الدكتور باسم عضيبات، إن وزارة التربية والتعليم تدعم تنفيذ برامج وورشات داخل المدارس في مجال تمكين الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، خصوصا الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقدم ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، شرحا مفصلا عن قانون الانتخابات لسنة 2023، كما أوضح آلية الانتخاب داخل القائمة الحزبية والدائرة المحلية.

وأشار السلامات، في حديثه، إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية والقوانين التي شرعت من أجل المرأة والشباب.

وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي، عادل نظامي، إلى أن هناك تعاونا من مجالس التطوير التربوي بدعم برنامج تمكين الشباب داخل مدارس محافظة جرش.

وقال رئيس قسم النشاطات التربوية في المديرية، عبد الملك الرواشدة، إن مثل هذه اللقاءات الحوارية والتي تهدف إلى تمكين الشباب من القيام بدورهم السياسي والتعبير عن آرائهم وانخراطهم في الأحزاب وهو ما يؤكد عليه دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته وحواراته الداعية الى مشاركة الشباب في صنع القرار والعمل لمواجهة الصعوبات والمعيقات للوصول إلى النجاح.

من جهته، أشار رئيس الملتقى، سيف بني مصطفى، إلى أن البرنامج يهدف الى تعريف اليافعين بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية والرؤية الملكية حول تفعيل الحياة السياسية واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها.

واشتملت الفعاليات التي شارك فيها 150 طالبة من الفئة العمرية المستهدفة من 15 إلى 18 عاما على حوار ونقاش حول آلية الانضمام للأحزاب.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ هـ ح

19/09/2023 23:40:13

