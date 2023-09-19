إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش
التاريخ
9/19/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
جرش 19 أيلول (بترا)- أطلق ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات برنامج التمكين السياسي لليافعين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.
وقال مدير تربية جرش، الدكتور باسم عضيبات، إن وزارة التربية والتعليم تدعم تنفيذ برامج وورشات داخل المدارس في مجال تمكين الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، خصوصا الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقدم ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، شرحا مفصلا عن قانون الانتخابات لسنة 2023، كما أوضح آلية الانتخاب داخل القائمة الحزبية والدائرة المحلية.
وأشار السلامات، في حديثه، إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية والقوانين التي شرعت من أجل المرأة والشباب.
وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي، عادل نظامي، إلى أن هناك تعاونا من مجالس التطوير التربوي بدعم برنامج تمكين الشباب داخل مدارس محافظة جرش.
وقال رئيس قسم النشاطات التربوية في المديرية، عبد الملك الرواشدة، إن مثل هذه اللقاءات الحوارية والتي تهدف إلى تمكين الشباب من القيام بدورهم السياسي والتعبير عن آرائهم وانخراطهم في الأحزاب وهو ما يؤكد عليه دائماً جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته وحواراته الداعية الى مشاركة الشباب في صنع القرار والعمل لمواجهة الصعوبات والمعيقات للوصول إلى النجاح.
من جهته، أشار رئيس الملتقى، سيف بني مصطفى، إلى أن البرنامج يهدف الى تعريف اليافعين بالقوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية والرؤية الملكية حول تفعيل الحياة السياسية واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها.
واشتملت الفعاليات التي شارك فيها 150 طالبة من الفئة العمرية المستهدفة من 15 إلى 18 عاما على حوار ونقاش حول آلية الانضمام للأحزاب.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ هـ ح
19/09/2023 23:40:13
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