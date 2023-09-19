مختصون يؤكدون أهمية تطوير مناهج دراسية تعنى بالذكاء الاصطناعي والروبوتات

عمان 19 أيلول (بترا)- أكد مختصون ومهتمون من التعليم العالي الأردني والجامعات الحكومية والخاصة أهمية تطوير مناهج دراسية تغطي جوانب الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتعزيز البحث والتطوير من خلال تشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على القيام بأبحاث ومشاريع عملية تتعلق بهذا المجال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، بوصفها جزءا من فعاليات مشروع تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات، المدعوم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس وبالتعاون مع مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الأردن.

وناقشوا واقع برامج التعليم العالي في الجامعات الأردنية في تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، واحتياجات ومستقبل سوق العمل لهذه التخصصات، في ظل تزايد استعمالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وتناولت الورشة عددا من المحاور، تحدّث خلالها مساعد مدير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور سعد بني محمد حول واقع التعليم العالي في الأردن فيما يتعلّق بتخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرامج المتوفرة وأعداد الطلبة وضمان الجودة. وقدم الرئيس التنفيذي لجمعية شركات "إنتاج" لتقنية المعلومات والاتصالات في الأردن، المهندس نضال البيطار، نبذة عن الجمعية، وواقع سوق العمل الأردني والعالمي لتخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والمهارات المطلوبة، وفرص العمل الحالية والمستقبلية.

كما قدم مدير مشروع تطوير مناهج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة الأردنية الدكتور غيث عبندة تجربة كلية الهندسة في المشروع بوصفها نموذجا رائدا في تقديم تعليم متقدم في هذا المجال.

وركز كل من الدكتور مراد الأقطش من قسم هندسة الحاسوب في جامعة الطفيلة والدكتور حسين الأحمر من كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة البلقاء التطبيقية والدكتور أحمد الخطيب من كلية العلوم والتكنولوجيا المعلومات في جامعة الزيتونة الأردنية على تجربة جامعاتهم في تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والبرامج التي تتيحها كلٌّ منها، وطرق إعداد الطلبة لسوق العمل.

وعرض المشاركون التحديات التي تواجه التعليم العالي في الأردن في تدريس مواضيع الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وأوصوا بضرورة تأمين الاحتياجات اللازمة للنهوض بهذا المجال، من المعارف والخبرات والأجهزة، والتحول إلى التعليم المتمركز على الطالب، وتأهيل خبراء مختصين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

--(بترا)

س ص/أز/ هـ ح

19/09/2023 23:34:56