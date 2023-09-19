أمسية شعرية وفنية في منتدى نايف أبو عبيد الثقافي

إربد 19 أيلول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي في بيت إربد التراثي، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية وفنية، بحضور نخبة من مثقفي وشعراء محافظة إربد.

وشارك في الأمسية، التي أدارها الأديب موسى النعواشي، كل من الشاعر حسن البوريني، الدكتور إبراهيم الطيار، إرشيد المستريحي، عدنان عمارنة، والشاعر رائد شخاترة.

ورحب رئيس المنتدى وليد فاضل جرادات بالحضور وشكرهم على تواجدهم في هذه الأمسية الشعرية التي يحضرها أصحاب الفكر والثقافة والأدب.

كما ألقت راعية الأمسية الدكتورة إيمان الجودة كلمة شكرت فيها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي وبيت إربد التراثي، على إقامة هذه الأنشطة المنوعة، كما أعلنت أنها نذرت نفسها لدعم الثقافة والمثقفين.

وخلال الأمسية، بدأ الشعراء التغني بالوطن والأرض والحبيبة في قصائد تراوحت بين الشعر الحر والعامودي والنثر، كما قدم الفنان عدنان عمارنة والفنان محمد القطري والفنان زيد عبيدات وصلة غنائية من الطرب الأصيل، صاحبها عزف على آلة العود وعلى الإيقاع الفنان محمد عطية.

وفي النهاية، كرّمت راعية الأمسية ومدير التنمية الاجتماعية بإربد محمد أبو طربوش والدكتور عبدالرؤوف الحمادنة، جميع الشعراء والفنانين المشاركين في الأمسية.

--(بترا)

ع ع/ أز/هـ ح

19/09/2023 23:30:14

