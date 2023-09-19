أمسية شعرية وفنية في منتدى نايف أبو عبيد الثقافي

أمسية شعرية وفنية في منتدى نايف أبو عبيد الثقافي
التاريخ
9/19/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 19 أيلول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي في بيت إربد التراثي، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية وفنية، بحضور نخبة من مثقفي وشعراء محافظة إربد.
وشارك في الأمسية، التي أدارها الأديب موسى النعواشي، كل من الشاعر حسن البوريني، الدكتور إبراهيم الطيار، إرشيد المستريحي، عدنان عمارنة، والشاعر رائد شخاترة.
ورحب رئيس المنتدى وليد فاضل جرادات بالحضور وشكرهم على تواجدهم في هذه الأمسية الشعرية التي يحضرها أصحاب الفكر والثقافة والأدب.
كما ألقت راعية الأمسية الدكتورة إيمان الجودة كلمة شكرت فيها منتدى نايف أبو عبيد الثقافي وبيت إربد التراثي، على إقامة هذه الأنشطة المنوعة، كما أعلنت أنها نذرت نفسها لدعم الثقافة والمثقفين.
وخلال الأمسية، بدأ الشعراء التغني بالوطن والأرض والحبيبة في قصائد تراوحت بين الشعر الحر والعامودي والنثر، كما قدم الفنان عدنان عمارنة والفنان محمد القطري والفنان زيد عبيدات وصلة غنائية من الطرب الأصيل، صاحبها عزف على آلة العود وعلى الإيقاع الفنان محمد عطية.
وفي النهاية، كرّمت راعية الأمسية ومدير التنمية الاجتماعية بإربد محمد أبو طربوش والدكتور عبدالرؤوف الحمادنة، جميع الشعراء والفنانين المشاركين في الأمسية.
--(بترا)
ع ع/ أز/هـ ح
19/09/2023 23:30:14
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