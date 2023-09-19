مفوض حقوق الإنسان الأممي يطالب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا

مفوض حقوق الإنسان الأممي يطالب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا
التاريخ
9/19/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، عن شعوره بالقلق إزاء التطورات الأذرية الأرمينية على الأرض، اليوم الثلاثاء، وتجدد استخدام القوة المسلحة على المدنيين.
ودعا المسؤول الأممي أذربيجان وأرمينيا للعودة إلى عملية السلام والعمل على التوصل إلى اتفاق يرتكز على حقوق الإنسان.
وقال إن الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حصول السكان المتضررين على المساعدة الإنسانية، أمر بالغ الأهمية.
-- (بترا)
م د//ز/ هـ ح
19/09/2023 23:29:30
MENAFN19092023000117011021ID1107102455
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