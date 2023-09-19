مفوض حقوق الإنسان الأممي يطالب بالسلام بين أذربيجان وأرمينيا

نيويورك 19 أيلول (بترا)- أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، عن شعوره بالقلق إزاء التطورات الأذرية الأرمينية على الأرض، اليوم الثلاثاء، وتجدد استخدام القوة المسلحة على المدنيين.

ودعا المسؤول الأممي أذربيجان وأرمينيا للعودة إلى عملية السلام والعمل على التوصل إلى اتفاق يرتكز على حقوق الإنسان.

وقال إن الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حصول السكان المتضررين على المساعدة الإنسانية، أمر بالغ الأهمية.

-- (بترا)

م د//ز/ هـ ح

19/09/2023 23:29:30

