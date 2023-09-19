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أمير قطر: فلسطين أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة العالم

9/19/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 أيلول (بترا)- قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية "أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط".
وقال الأمير تميم، خلال إلقاء كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية وتقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى أن قطر "تساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار، علاوة على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة الأونروا".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/09/2023 23:28:24

MENAFN19092023000117011021ID1107102454

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