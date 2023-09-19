أمير قطر: فلسطين أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة العالم

أمير قطر: فلسطين أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة العالم
التاريخ
9/19/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية "أصبحت امتحانا لمصداقية ساسة دول العالم تجاه منطقة الشرق الأوسط".
وقال الأمير تميم، خلال إلقاء كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تواصل تمسكها بالموقف المبدئي من عدالة هذه القضية وتقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى أن قطر "تساهم في إعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار، علاوة على مساهمتها المتواصلة في تمويل وكالة الأونروا".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/09/2023 23:28:24
MENAFN19092023000117011021ID1107102454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.