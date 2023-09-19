روسيا تعلن زيادة إنتاج الأسلحة

روسيا تعلن زيادة إنتاج الأسلحة
التاريخ
9/19/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 19 أيلول (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الشركات العسكرية الحكومية الروسية تعمل على زيادة إنتاج صواريخ مختلفة، من بينها صواريخ من منظومة "كينجال" و"إسكندر" فرط الصوتية.
وقالت المدير الصناعي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، خلال مؤتمر صحفي:" هناك عمل على زيادة إنتاج الصواريخ من منظومة "كينجال" الفرط صوتية ونظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير".
وأضاف أوزدويف :"بالإضافة إلى إنتاج القنابل الجوية وقذائف الدبابات والمدفعية والمركبات المدرعة، وأنظمة قاذفات اللهب، وراجمات الصواريخ".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:23:13
MENAFN19092023000117011021ID1107102453
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