روسيا تعلن زيادة إنتاج الأسلحة

موسكو 19 أيلول (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الشركات العسكرية الحكومية الروسية تعمل على زيادة إنتاج صواريخ مختلفة، من بينها صواريخ من منظومة "كينجال" و"إسكندر" فرط الصوتية.

وقالت المدير الصناعي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، بيكخان أوزدويف، خلال مؤتمر صحفي:" هناك عمل على زيادة إنتاج الصواريخ من منظومة "كينجال" الفرط صوتية ونظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير".

وأضاف أوزدويف :"بالإضافة إلى إنتاج القنابل الجوية وقذائف الدبابات والمدفعية والمركبات المدرعة، وأنظمة قاذفات اللهب، وراجمات الصواريخ".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

19/09/2023 23:23:13