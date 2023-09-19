الرئيس البرازيلي يدعو للحوار ونبذ الاستقطاب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس البرازيلي يدعو للحوار ونبذ الاستقطاب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
التاريخ
9/19/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- قال الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، إن الحرب في أوكرانيا كشفت عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مستبعدا أن يكون هناك أي حل دائم ما لم يقم على الحوار.
وأشار لولا، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى الصراعات المستعرة حول العالم، في وقت يغرق فيه المجتمع الدولي بأزمات متعددة بسبب الاستقطاب الجيوسياسي.
وشدد الرئيس البرازيلي على أن بلاده "ستكون نموذجا للعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
19/09/2023 23:21:15
MENAFN19092023000117011021ID1107102452
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