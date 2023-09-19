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الرئيس البرازيلي يدعو للحوار ونبذ الاستقطاب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

9/19/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- قال الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، إن الحرب في أوكرانيا كشفت عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مستبعدا أن يكون هناك أي حل دائم ما لم يقم على الحوار.
وأشار لولا، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى الصراعات المستعرة حول العالم، في وقت يغرق فيه المجتمع الدولي بأزمات متعددة بسبب الاستقطاب الجيوسياسي.
وشدد الرئيس البرازيلي على أن بلاده "ستكون نموذجا للعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
19/09/2023 23:21:15

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