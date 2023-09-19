تشكيل فريق طوارئ وإنقاذ تابع لـشباب البلقاء

تشكيل فريق طوارئ وإنقاذ تابع لـشباب البلقاء
التاريخ
9/19/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 19 أيلول(بترا) -شكلت مديرية شباب محافظة البلقاء فريق طوارئ وإنقاذ من أعضاء المراكز الشبابية والأندية والهيئات الشبابية من مختلف أنحاء المحافظة.
وقال مدير المديرية، عدنان العجارمة، إن الهدف الرئيسي لهذا الفريق تطوير مهارات وقدرات الشباب على التعامل مع الأزمات المختلفة ليكونوا على أتم الاستعداد لمساندة ومساعدة الآخرين واستثمار طاقات الشباب الأردني وتوجيهها نحو العمل والانخراط والاندماج بالمجتمع وتزامناً مع إطلاق تمرين درب الأمان في محافظة البلقاء.
وأكد رئيس قسم المراكز الشبابية، أحمد الصمادي، أنه سيتم تدريب المتطوعين من قبل مدربين بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني على أعمال الإرشاد، والإسعاف، والإنقاذ، والتعامل مع الحريق وتوزيع المتطوعين على شكل مجموعات، للعمل مع الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.
--(بترا)
أع/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:20:10
MENAFN19092023000117011021ID1107102451
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