تشكيل فريق طوارئ وإنقاذ تابع لـشباب البلقاء

السلط 19 أيلول(بترا) -شكلت مديرية شباب محافظة البلقاء فريق طوارئ وإنقاذ من أعضاء المراكز الشبابية والأندية والهيئات الشبابية من مختلف أنحاء المحافظة.

وقال مدير المديرية، عدنان العجارمة، إن الهدف الرئيسي لهذا الفريق تطوير مهارات وقدرات الشباب على التعامل مع الأزمات المختلفة ليكونوا على أتم الاستعداد لمساندة ومساعدة الآخرين واستثمار طاقات الشباب الأردني وتوجيهها نحو العمل والانخراط والاندماج بالمجتمع وتزامناً مع إطلاق تمرين درب الأمان في محافظة البلقاء.

وأكد رئيس قسم المراكز الشبابية، أحمد الصمادي، أنه سيتم تدريب المتطوعين من قبل مدربين بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني على أعمال الإرشاد، والإسعاف، والإنقاذ، والتعامل مع الحريق وتوزيع المتطوعين على شكل مجموعات، للعمل مع الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.

--(بترا)

أع/أز/ هـ ح

19/09/2023 23:20:10