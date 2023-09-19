الوحدات يحصد أول 3 نقاط في كأس الاتحاد الآسيوي

عمان 19 أيلول (بترا)- حصد فريق الوحدات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول 3 نقاط له في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تغلبه على نظيره اتحاد أهلي حلب السوري.

وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بهدفين دون رد سجلهما لاعب حلب إبراهبم الزين، عن طريق الخطأ، في مرماه ودانيال عفانة.

وتصدر الوحدات مجموعته التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي، بـ 3 نقاط.

--(بترا)

ض ع/أز/ هـ ح

19/09/2023 23:18:51