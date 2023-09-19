الوحدات يحصد أول 3 نقاط في كأس الاتحاد الآسيوي

الوحدات يحصد أول 3 نقاط في كأس الاتحاد الآسيوي
التاريخ
9/19/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- حصد فريق الوحدات لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أول 3 نقاط له في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد تغلبه على نظيره اتحاد أهلي حلب السوري.
وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، بهدفين دون رد سجلهما لاعب حلب إبراهبم الزين، عن طريق الخطأ، في مرماه ودانيال عفانة.
وتصدر الوحدات مجموعته التي تضم إلى جانبه فرق اتحاد أهلي حلب السوري والكهرباء العراقي والكويت الكويتي، بـ 3 نقاط.
--(بترا)
ض ع/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:18:51
MENAFN19092023000117011021ID1107102450
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