أردوغان: بدون دولة فلسطينية لن تعيش إسرائيل بسلام

أردوغان: بدون دولة فلسطينية لن تعيش إسرائيل بسلام
التاريخ
9/19/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدم قيام دولة فلسطينية سيجعل من الصعب على إسرائيل العيش بسلام في المنطقة.
وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحل لإحلال السلام في الشرق الأوسط سيكون في حل القضية الفلسطينية.
وتطرق أردوغان، في خطابه، إلى قضايا قبرص واليمن وسورية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، لافتا إلى أن بلاده لديها خطة جديدة تسمح بتجهيز مليون طن جديد من الحبوب للبلدان التي هي في أمس الحاجة حول العالم.
وأوضح أردوغان أن الوضع الحالي للعالم يبرهن على "أننا نواجه تحديات خطيرة وبالغة التعقيد على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى وجود حروب وأزمات إنسانية وتوترات اجتماعية تفاقمت بسبب المشكلة الاقتصادية العالمية.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
19/09/2023 23:17:13
MENAFN19092023000117011021ID1107102449
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