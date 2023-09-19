أردوغان: بدون دولة فلسطينية لن تعيش إسرائيل بسلام

نيويورك 19 أيلول (بترا)- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عدم قيام دولة فلسطينية سيجعل من الصعب على إسرائيل العيش بسلام في المنطقة.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحل لإحلال السلام في الشرق الأوسط سيكون في حل القضية الفلسطينية.

وتطرق أردوغان، في خطابه، إلى قضايا قبرص واليمن وسورية، بالإضافة إلى الأمن الغذائي، لافتا إلى أن بلاده لديها خطة جديدة تسمح بتجهيز مليون طن جديد من الحبوب للبلدان التي هي في أمس الحاجة حول العالم.

وأوضح أردوغان أن الوضع الحالي للعالم يبرهن على "أننا نواجه تحديات خطيرة وبالغة التعقيد على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى وجود حروب وأزمات إنسانية وتوترات اجتماعية تفاقمت بسبب المشكلة الاقتصادية العالمية.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

19/09/2023 23:17:13