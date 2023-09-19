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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية 150 نقطة

9/19/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 أيلول (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، نحو 150 نقطة، فيما حافظ النفط الأميركي الخام على سعره المرتفع.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 106 نقاط ليصل إلى 34517 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 32 نقطة ليصل إلى 13678 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 9 نقاط ليصل إلى 4443 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 5 نقاط ليصل إلى 1828 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 91 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
هـ ح
19/09/2023 23:15:52

MENAFN19092023000117011021ID1107102448

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