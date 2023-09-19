تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية 150 نقطة

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية 150 نقطة
التاريخ
9/19/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، نحو 150 نقطة، فيما حافظ النفط الأميركي الخام على سعره المرتفع.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 106 نقاط ليصل إلى 34517 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 32 نقطة ليصل إلى 13678 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 9 نقاط ليصل إلى 4443 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 5 نقاط ليصل إلى 1828 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 91 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
هـ ح
19/09/2023 23:15:52
MENAFN19092023000117011021ID1107102448
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