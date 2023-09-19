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الأمم المتحدة ترحب باستئناف وصول المساعدات لسورية عبر باب الهوى

9/19/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 أيلول (بترا)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، باستئناف الأمم المتحدة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى اليوم.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه و"على الرغم من أن عملياتنا الإنسانية استمرت في مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا، إلا أن معبر باب الهوى كان منذ فترة طويلة محوريًا لجهود الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات في الشمال الغربي".
وأكد غوتيريش الحاجة إلى بذل جهود أكبر لضمان وصولنا إلى جميع من يحتاجون إليها، ولا سيما مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا أكثر من أي وقت مضى،
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:14:58

MENAFN19092023000117011021ID1107102447

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