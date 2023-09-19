الأمم المتحدة ترحب باستئناف وصول المساعدات لسورية عبر باب الهوى

الأمم المتحدة ترحب باستئناف وصول المساعدات لسورية عبر باب الهوى
التاريخ
9/19/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، باستئناف الأمم المتحدة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى اليوم.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه و"على الرغم من أن عملياتنا الإنسانية استمرت في مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا، إلا أن معبر باب الهوى كان منذ فترة طويلة محوريًا لجهود الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات في الشمال الغربي".
وأكد غوتيريش الحاجة إلى بذل جهود أكبر لضمان وصولنا إلى جميع من يحتاجون إليها، ولا سيما مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في سوريا أكثر من أي وقت مضى،
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:14:58
MENAFN19092023000117011021ID1107102447
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