اختتام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي 21

الزرقاء 19 أيلول (بترا)-رائد النجار- اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي في دورته الـ 21، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة ماهر نفش، ونائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان الفنانة عبير عيسى.

وأشاد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي بالمشاركة العربية في المهرجان التي شكلت حالة جميلة من التعاون والتشاركية الثقافية بين المسرحيين العرب ورسمت صورة مشرقة لمستقبل المسرح الأردني والعربي.

وأشار إلى أن الزرقاء أصبحت مركزا مهما للتنوع الثقافي في الأردن واستحقت مكانها على خارطة المسرح الأردني والعربي.

وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي لفعاليات المهرجان الذي شاركت فيه 8 وفود مسرحية عربية من الجزائر وتونس وليبيا وفلسطين والسعودية والعراق والأردن، كما جرى تكريم الفرق المشاركة والقائمين على فعاليات المهرجان من فنيين وإعلاميين.

وقدم أعضاء لجنة التحكيم عددا من التوصيات تلخصت بضرورة زيادة عدد الفرق المسرحية الأردنية والاهتمام بها، وأهمية إقامة ورش عمل مسرحية قبل المهرجان، إضافة للحاجة للاهتمام بالعناصر الفنية في العروض من الإضاءة والديكور ورفع مستوى الاهتمام باللغة العربية الفصحى والارتقاء بالنص المسرحي ليواكب متطلبات وحاجات المجتمع.

واستحوذت السعودية على معظم جوائز المهرجان بعرضها المسرحي (نشرب إذا)، حيث فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل وجائزة ديكور وأفضل إضاءة، إضافة للفوز بجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة آمال الرمضان، وجائزة افضل نص مسرحي للكاتب قاسم مطرود، وأفضل مخرج للمخرج السعودي يوسف الحربي، فيما فاز العرض الأردني فاصل زمني بجائزة أفضل أزياء وأفضل إضاءة وأفضل ممثلة دور ثاني الفنانة دانا أبو لبن.

وفاز العرض المسرحي الجزائري المفقودة بجائزة أفضل ممثل دور ثاني للفنان عبدالله الجزائري مناصفة مع الفنان الليبي ربيع العبيدي عن عرض الجندي الأخير، فيما فاز الفنان الفلسطيني حسين أحمد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن عرض رجال في الشمس مناصفة مع الفنان التونسي كمال التعبي عن عرض الحشاشين، وفازت العراق بجائزة أفضل توظيف موسيقي مسرحي للفنان حيدر حسين عن عرض البوابة إضافة لفوزها بجائزة أفضل أداء جماعي.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

19/09/2023 23:08:58