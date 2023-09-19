اختتام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي 21
التاريخ
9/19/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 19 أيلول (بترا)-رائد النجار- اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي في دورته الـ 21، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة ماهر نفش، ونائب محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان الفنانة عبير عيسى.
وأشاد مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي بالمشاركة العربية في المهرجان التي شكلت حالة جميلة من التعاون والتشاركية الثقافية بين المسرحيين العرب ورسمت صورة مشرقة لمستقبل المسرح الأردني والعربي.
وأشار إلى أن الزرقاء أصبحت مركزا مهما للتنوع الثقافي في الأردن واستحقت مكانها على خارطة المسرح الأردني والعربي.
وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي لفعاليات المهرجان الذي شاركت فيه 8 وفود مسرحية عربية من الجزائر وتونس وليبيا وفلسطين والسعودية والعراق والأردن، كما جرى تكريم الفرق المشاركة والقائمين على فعاليات المهرجان من فنيين وإعلاميين.
وقدم أعضاء لجنة التحكيم عددا من التوصيات تلخصت بضرورة زيادة عدد الفرق المسرحية الأردنية والاهتمام بها، وأهمية إقامة ورش عمل مسرحية قبل المهرجان، إضافة للحاجة للاهتمام بالعناصر الفنية في العروض من الإضاءة والديكور ورفع مستوى الاهتمام باللغة العربية الفصحى والارتقاء بالنص المسرحي ليواكب متطلبات وحاجات المجتمع.
واستحوذت السعودية على معظم جوائز المهرجان بعرضها المسرحي (نشرب إذا)، حيث فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل وجائزة ديكور وأفضل إضاءة، إضافة للفوز بجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة آمال الرمضان، وجائزة افضل نص مسرحي للكاتب قاسم مطرود، وأفضل مخرج للمخرج السعودي يوسف الحربي، فيما فاز العرض الأردني فاصل زمني بجائزة أفضل أزياء وأفضل إضاءة وأفضل ممثلة دور ثاني الفنانة دانا أبو لبن.
وفاز العرض المسرحي الجزائري المفقودة بجائزة أفضل ممثل دور ثاني للفنان عبدالله الجزائري مناصفة مع الفنان الليبي ربيع العبيدي عن عرض الجندي الأخير، فيما فاز الفنان الفلسطيني حسين أحمد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن عرض رجال في الشمس مناصفة مع الفنان التونسي كمال التعبي عن عرض الحشاشين، وفازت العراق بجائزة أفضل توظيف موسيقي مسرحي للفنان حيدر حسين عن عرض البوابة إضافة لفوزها بجائزة أفضل أداء جماعي.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
19/09/2023 23:08:58
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