الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا

الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا
التاريخ
9/19/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 19 أيلول (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
فقد التقى جلالته، رئيس ألبانيا باجرام بيجاج، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس نيجيريا بولا تينوبو.
وجرى خلال اللقاءات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بحث العلاقات بين الأردن وتلك الدول الصديقة وآليات تطوير التعاون في مختلف المجالات.
كما تم بحث التنسيق لمواجهة التطورات العالمية، خاصة التعامل مع آثار التغير المناخي والتصدي لتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وتناولت اللقاءات التطورات الإقليمية والدولية وأهمية مواصلة التعاون بين الدول بما يعزز الأمن والاستقرار العالميين، إذ أكد جلالة الملك ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
--(بترا)
أز/هـ ح
19/09/2023 23:13:38
MENAFN19092023000117011021ID1107102445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.