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الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا

9/19/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 19 أيلول (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى جلالته، رئيس ألبانيا باجرام بيجاج، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس نيجيريا بولا تينوبو.

وجرى خلال اللقاءات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بحث العلاقات بين الأردن وتلك الدول الصديقة وآليات تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم بحث التنسيق لمواجهة التطورات العالمية، خاصة التعامل مع آثار التغير المناخي والتصدي لتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وتناولت اللقاءات التطورات الإقليمية والدولية وأهمية مواصلة التعاون بين الدول بما يعزز الأمن والاستقرار العالميين، إذ أكد جلالة الملك ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.












--(بترا)


أز/هـ ح

19/09/2023 23:13:38

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