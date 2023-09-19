تربوية الأعيان تُناقش تحديات التعليم التقني والمهني في البترا

البترا 19 أيلول (بترا)– دعاء الطويسي- نظمت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، جلسة نقاشية في البترا، حول تحديات التعليم التقني والمهني ومتطلبات سوق العمل.

وحضر الجلسة عدد من المعنيين في العملية التربوية ومدراء تربية ومدارس، بالإضافة إلى قادة تربويين من مديريتي التربية في لواءي البترا و الشوبك.

وتحدثت الجاغوب في محور الجلسة الأول حول سُبل تمكين طلبة المستقبل، ودور التعليم التقني والمهني في المدارس، مشيرة إلى أن زيارة اللجنة جاءت انطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي الذي تمارسه، كونها معنية بقطاع التعليم في المملكة، وللاطلاع كذلك على واقع التعليم خاصة التقني والمهني بمحافظات الجنوب، ولتبادل وجهات النظر والوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وأكدت الجاغوب اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد بقطاع التعليم والتعليم المهني وضرورة التركيز على جودة التعليم، باعتبارها، أولوية يجب وضعها على سلم الأولويات لمواكبة أساليب التعليم الحديثة، لافتة إلى ضرورة تشجيع الطلبة نحو التوجه إلى التعليم التقني والمهني الذي يساهم في انخراطهم بسوق العمل، والانتقال إلى مفهوم التشغيل بدلاً من التوظيف في ظل اختلاف أساليب وأنماط التعليم، وضرورة تهيئة البنى التحتية وتوفير الدعم اللازم لإقامة المدارس والجامعات التقنية والمهنية.

في حين تحدث مقرر اللجنة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، في محور الجلسة الثانية، حول التحديات والحلول في التعليم التقني والمهني وكيفية التغلب على العقبات، مؤكداً أهمية وضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات والمعيقات التي يواجهها التعليم التقني والمهني في المملكة، وأهمية التشبيك والتنسيق بين القطاعين الخاص والعام لطرح برامج تقنية ومهنية تخدم القطاعين مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة، ووضع خطط طويلة الأمد قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التعليم التقني من أهم أدوات التنمية الوطنية الاقتصادية والبشرية، ويعد من أهم عناصر الاستثمار في الشباب، وأهمية تأهيلهم ورفع كفاءتهم لتلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية.

بينما تناول عضو اللجنة العين الدكتور أحمد العبادي في المحور الثالث للجلسة الحديث عن آليات تشجيع الشباب والمرأة على التعليم التقني والمهني وريادة الأعمال، وهو محور تحدثت فيه أيضًا رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي.

وقال العين العبادي إن تمكين الشباب وتنمية قدراتهم ودعم إمكانياتهم ومهاراتهم يسهم بتوفير فرص عمل حقيقية لهم تلبي احتياجاتهم، لافتاً إلى أهمية التوجه نحو قطاع الأعمال التقنية والمهنية والابتعاد عن دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة، في ظل الحاجة الملحة لرفد سوق العمل الاردني بالشباب المؤهلين تقنياً ومهنياً القادرين على تحمل المسؤولية تجاه وطنهم ومجتمعهم والنهوض به في مختلف القطاعات.

من جهتها، لفتت العين العرموطي إلى الدور المهم للمرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في اللقاءات والحوارات الهادفة للنهوض بالقطاع التربوي، نظراً لإنجازاتها المتحققة في العملية التربوية، مشيرة إلى دور الأمهات في توجيه أبنائهن نحو التعليم التقني والمهني.

وفي المحور الرابع من الجلسة النقاشية، توّلى عضو لجنة التربية والتعليم العين طلال الماضي الحديث عن كيفية تعزيز وتبادل الموارد والخبرات بين المعلمين في مجال التعليم التقني والمهني.

وبين الماضي أن النواة الأولى في العملية التربوية هم المعلمون شريطة تمكينهم وتدريبهم في الجانب التقني والمهني، كونهم على تماس مباشر مع الطلبة بما يسهم في تحسين سلوكهم وحثهم نحو التوجه الى التخصصات المهنية والتقنية، مؤكدا أهمية فتح آفاق التعاون والتشبيك والتشاركية مع مختلف الجهات المعنية لتطوير قطاع التعليم ورفع سوية المعلمين.

من جانبها، قالت ممثل المعهد الديمقراطي الوطني، سارة عبدالله، إن اللقاء جاء لخدمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالتعليم وتنمية القوى العاملة، وإن هذه الزيارة هي الأولى ضمن سلسلة الزيارات المنوي عقدها في محافظات المملكة كافة، بالشراكة مع لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان للقاء التربويين والمعنيين بقطاع التعليم ومعالجة تحديات التعليم التقني والمهني في المملكة.

بدورهم، تحدث الحضور حول الحاجة الماسة لإنشاء المدارس والجامعات التقنية والمهنية في محافظات الجنوب، حيث تعد أحد أبرز التحديات والمعيقات التي تحد من توجه الطلبة نحو الالتحاق بالمسارات التقنية والمهنية، إضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية نحو دراسة هذه التخصصات.

وثمنوا دور لجنة التربية في مجلس الأعيان بتنظيم هذه اللقاءات مع الجهات المعنية كافة، للاستماع حول الآراء وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه التعليم في الأردن، مؤكدين أهمية أن يتلقى طلبتنا مستوى تعليمي مناسب لرفد سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التعلم الذاتي والمستمر.

--(بترا)

د ط/ب ع/ هـ ح

19/09/2023 22:57:44

