الاحتلال يقرر إغلاق معبر ابربز مع قطاع غزة

الاحتلال يقرر إغلاق معبر ابربز مع قطاع غزة
التاريخ
9/19/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 19 أيلول (بترا)- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون ايربز مع قطاع غزة أمام حركة العمال حتى إشعار اخر.
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال أبلغت اليوم الثلاثاء، الجانب الفلسطيني إغلاق معبر ايريز أمام حركة العمال حتى إشعار اخر.
وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر منذ الجمعة الماضية بحجة الأعياد وواصلت إغلاقه بدعوى التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
--(بترا)
أش/ أز/ع ط
19/09/2023 22:49:52
MENAFN19092023000117011021ID1107102443
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