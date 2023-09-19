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الاحتلال يقرر إغلاق معبر ابربز مع قطاع غزة

9/19/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 19 أيلول (بترا)- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون ايربز مع قطاع غزة أمام حركة العمال حتى إشعار اخر.
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال أبلغت اليوم الثلاثاء، الجانب الفلسطيني إغلاق معبر ايريز أمام حركة العمال حتى إشعار اخر.
وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر منذ الجمعة الماضية بحجة الأعياد وواصلت إغلاقه بدعوى التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
--(بترا)
أش/ أز/ع ط
19/09/2023 22:49:52

MENAFN19092023000117011021ID1107102443

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