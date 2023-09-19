الأردنيّة تؤسس لتعاون أكاديمي موسع مع 3 جامعات صينية

الأردنيّة تؤسس لتعاون أكاديمي موسع مع 3 جامعات صينية
التاريخ
9/19/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تبادل طلابي مع جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، ومذكرة تفاهم حول التعاون الأكاديمي مع جامعة بكين، وأخرى مع جامعة داليان للتكنولوجيا.
جاء ذلك عقب اختتام أعمال مؤتمر "تأسيس آليّة التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي"، الذي نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الرابطة الصينية للتعليم العالي.
وتهدف اتفاقية التبادل الطلابي، التي وقّعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ورئيس جامعة شنغهاي بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور لي يان سونغ، إلى توفير مزيد من فرص الدراسة وقنوات التبادل الأكاديمي للطلبة، والعمل على تعزيز التفاهم والتعاون بين الجامعتين، على أن تسري مدّةَ خمس سنوات، بشروط تحقق مصلحة الطرفين.
فيما أطَّرت مذكرات التفاهم المُبرمة مع جامعة بكين وجامعة داليان للتكنولوجيا، إلى جانب مذكرة تفاهم عامة مع جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، لتطوير أنشطة تعاونية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، كتبادل طلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث وتبادل الخبرات، وإقامة مشاريع بحثية تعاونية، والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية.
--(بترا)
س ص/أز/ ع ط
19/09/2023 22:45:59
MENAFN19092023000117011021ID1107102442
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