الأردنيّة تؤسس لتعاون أكاديمي موسع مع 3 جامعات صينية

عمان 19 أيلول (بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تبادل طلابي مع جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، ومذكرة تفاهم حول التعاون الأكاديمي مع جامعة بكين، وأخرى مع جامعة داليان للتكنولوجيا.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال مؤتمر "تأسيس آليّة التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي"، الذي نظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الرابطة الصينية للتعليم العالي.

وتهدف اتفاقية التبادل الطلابي، التي وقّعها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات ورئيس جامعة شنغهاي بحضور الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور لي يان سونغ، إلى توفير مزيد من فرص الدراسة وقنوات التبادل الأكاديمي للطلبة، والعمل على تعزيز التفاهم والتعاون بين الجامعتين، على أن تسري مدّةَ خمس سنوات، بشروط تحقق مصلحة الطرفين.

فيما أطَّرت مذكرات التفاهم المُبرمة مع جامعة بكين وجامعة داليان للتكنولوجيا، إلى جانب مذكرة تفاهم عامة مع جامعة شانغهاي للدراسات الدولية، لتطوير أنشطة تعاونية في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، كتبادل طلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث وتبادل الخبرات، وإقامة مشاريع بحثية تعاونية، والاشتراك في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية.

--(بترا)

س ص/أز/ ع ط

19/09/2023 22:45:59