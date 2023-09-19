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الأميرة سارة بنت فيصل تترأس البعثة الأردنية لدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)

9/19/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- رافقت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، مساء اليوم الثلاثاء، البعثة الأردنية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، لترأس البعثة الوطنية لمدينة هانغتشو الصينية.
وأعربت سموها عن تمنياتها لأفراد البعثة الأردنية بالتوفيق في هذا المحفل الآسيوي، وتحقيق نتائج إيجابية وعكس المكانة الكبيرة، والسمعة الطيبة التي تحظى بها الرياضة الأردنية على المستوى القاري للألعاب.
وتواصل المنتخبات الوطنية توافدها إلى مدينة هانغتشو الصينية، حيث توجهت منتخبات الجمباز والمبارزة والرماية والرياضات الإلكترونية لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو واللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.
وسيتم افتتاح البطولة السبت المقبل، فيما ستنطلق مشاركة الأردن في الألعاب يوم الأحد المقبل من خلال منتخبات الملاكمة والرياضات الإلكترونية والمبارزة.
وتعد هذه المشاركة هي التاسعة للأردن في تاريخ مشاركاته بالألعاب الآسيوية منذ نسخة سول عام 1986، إذ حصد الأردن خلال النُسخ السابقة 45 ميدالية منها 5 ذهبيات و16 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية.
--(بترا)
ض ع/أز/ ع ط
19/09/2023 22:44:06

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