الأميرة سارة بنت فيصل تترأس البعثة الأردنية لدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)

الأميرة سارة بنت فيصل تترأس البعثة الأردنية لدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)
التاريخ
9/19/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- رافقت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، مساء اليوم الثلاثاء، البعثة الأردنية المشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، لترأس البعثة الوطنية لمدينة هانغتشو الصينية.
وأعربت سموها عن تمنياتها لأفراد البعثة الأردنية بالتوفيق في هذا المحفل الآسيوي، وتحقيق نتائج إيجابية وعكس المكانة الكبيرة، والسمعة الطيبة التي تحظى بها الرياضة الأردنية على المستوى القاري للألعاب.
وتواصل المنتخبات الوطنية توافدها إلى مدينة هانغتشو الصينية، حيث توجهت منتخبات الجمباز والمبارزة والرماية والرياضات الإلكترونية لتنضم إلى منتخبي الملاكمة والتايكواندو واللذين وصلا إلى الصين في وقت سابق.
وسيتم افتتاح البطولة السبت المقبل، فيما ستنطلق مشاركة الأردن في الألعاب يوم الأحد المقبل من خلال منتخبات الملاكمة والرياضات الإلكترونية والمبارزة.
وتعد هذه المشاركة هي التاسعة للأردن في تاريخ مشاركاته بالألعاب الآسيوية منذ نسخة سول عام 1986، إذ حصد الأردن خلال النُسخ السابقة 45 ميدالية منها 5 ذهبيات و16 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية.
--(بترا)
ض ع/أز/ ع ط
19/09/2023 22:44:06
MENAFN19092023000117011021ID1107102441
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