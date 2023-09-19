انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3)

انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3)
التاريخ
9/19/2023 11:25:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3) الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة.
وهدف التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
يذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ العديد من التمارين السنوية على المستوى الوطني بالتشارك مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز التكاملية والتنسيق وتحقيق التخطيط الاستراتيجي العميق ورفع مستوى القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة.
--(بترا)
ل م/أز/ ع ط
19/09/2023 22:42:16
MENAFN19092023000117011021ID1107102440
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