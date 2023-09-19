عمان 19 أيلول (بترا)- اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انتهاء فعاليات تمرين درب الأمان (3) الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة.

وهدف التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

يذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ العديد من التمارين السنوية على المستوى الوطني بالتشارك مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز التكاملية والتنسيق وتحقيق التخطيط الاستراتيجي العميق ورفع مستوى القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة.

--(بترا)

ل م/أز/ ع ط

19/09/2023 22:42:16

