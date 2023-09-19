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استمرار استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

9/19/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 أيلول (بترا)- أعلنت مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن استمرار استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم للإناث في دورتها التاسعة عشرة.
وتتضمن المسابقة التي تستمر عملية التسجيل فيها حتى يوم السبت المقبل، 7 فروع هي : حفظ القران كاملاً، وحفظ 25 جزءا متتابعا، و 20 متتابعا، و 15 متتابعا، و 10متتابعة، و5 متتابعة، بالإضافة إلى جزء واحد.
ودعت المديرية الراغبات بالمشاركة الى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ع /ع ط
19/09/2023 22:35:33

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