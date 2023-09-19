استمرار استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

استمرار استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن
التاريخ
9/19/2023 11:25:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 19 أيلول (بترا)- أعلنت مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن استمرار استقبال طلبات المشاركة بالمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم للإناث في دورتها التاسعة عشرة.
وتتضمن المسابقة التي تستمر عملية التسجيل فيها حتى يوم السبت المقبل، 7 فروع هي : حفظ القران كاملاً، وحفظ 25 جزءا متتابعا، و 20 متتابعا، و 15 متتابعا، و 10متتابعة، و5 متتابعة، بالإضافة إلى جزء واحد.
ودعت المديرية الراغبات بالمشاركة الى التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني ع /ع ط
19/09/2023 22:35:33
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