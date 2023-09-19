الملك يلتقي في نيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي

نيويورك 19 أيلول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب جلالته عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين.

كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث آثار أزمة اللاجئين والتغير المناخي على جهود المملكة التنموية، وأهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي للمشاريع التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتساهم في التخفيف من آثار أزمة المناخ.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

--(بترا)





ب ع / ع ط

















19/09/2023 22:24:04