الملك يبحث مع العليمي الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية

نيويورك 19 أيلول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، التطورات في بلاده والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، موقف الأردن الداعم لجميع المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل يكفل إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

وبحث جلالته ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في لقائهما، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية وآليات تعزيزها في مختلف المجالات.

ونوه جلالة الملك إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

من جهته، أكد العليمي أهمية تعزيز الشراكة العريقة بين البلدين الشقيقين، معربا عن امتنانه الكبير لموقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)





أز/ع ط

19/09/2023 22:11:46