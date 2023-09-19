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اختتام أعمال لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي

9/19/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 19 أيلول (بترا)- اختتمت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي اجتماعها الأول في دورتها الثامنة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم أمس الاثنين واستمر ليومين برئاسة دولة الكويت الراعية للجائزة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة المشروع المعدل للنظام الأساسي لجائزة التميز الإعلامي العربي، والموضوعات المقترحة لمجال الجائزة في دورتها الثامنة، وتحديد الفئات الخاصة بالجائزة، والاتفاق على محتوى " إعلان الجائزة " بما يضمن الترويج الإعلامي الجيد لها.
كما وضعت اللجنة الجدول الزمني لأنشطتها المقبلة، بما في ذلك موعد الترشيحات، وموعد انعقاد اجتماعها المقبل المعني بدراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة.
وتم التوافق خلال الاجتماع على تخصيص هذه الدورة" لإعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، في سياق ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من كوارث مفجعة، وخاصة بالمغرب وليبيا، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية مهولة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لطرح مجموعة من الأفكار والتصورات حول أنجع السبل لإثراء النظام الداخلي للجائزة تماشيا مع توجيهات مجلس وزراء الإعلام العرب، بما في ذلك مراعاة ضمان التنوع المجتمعي في الترشيحات المقدمة للجائزة، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:40:47

MENAFN19092023000117011021ID1107102435

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