اختتام أعمال لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي

اختتام أعمال لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي
التاريخ
9/19/2023 11:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 19 أيلول (بترا)- اختتمت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي اجتماعها الأول في دورتها الثامنة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم أمس الاثنين واستمر ليومين برئاسة دولة الكويت الراعية للجائزة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة المشروع المعدل للنظام الأساسي لجائزة التميز الإعلامي العربي، والموضوعات المقترحة لمجال الجائزة في دورتها الثامنة، وتحديد الفئات الخاصة بالجائزة، والاتفاق على محتوى " إعلان الجائزة " بما يضمن الترويج الإعلامي الجيد لها.
كما وضعت اللجنة الجدول الزمني لأنشطتها المقبلة، بما في ذلك موعد الترشيحات، وموعد انعقاد اجتماعها المقبل المعني بدراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجائزة.
وتم التوافق خلال الاجتماع على تخصيص هذه الدورة" لإعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، في سياق ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من كوارث مفجعة، وخاصة بالمغرب وليبيا، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية مهولة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لطرح مجموعة من الأفكار والتصورات حول أنجع السبل لإثراء النظام الداخلي للجائزة تماشيا مع توجيهات مجلس وزراء الإعلام العرب، بما في ذلك مراعاة ضمان التنوع المجتمعي في الترشيحات المقدمة للجائزة، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:40:47
MENAFN19092023000117011021ID1107102435
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