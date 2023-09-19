استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين
التاريخ
9/19/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 19 أيلول (بترا) - استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرون آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عشرون آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على المخيم، وصل عدد منهم الى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين، فيما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
--(بترا)
م. ف/أز/ ع ط
19/09/2023 21:36:55
MENAFN19092023000117011021ID1107102433
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