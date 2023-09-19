استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 20 خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

رام الله 19 أيلول (بترا) - استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عشرون آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب عشرون آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على المخيم، وصل عدد منهم الى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، في جنين، فيما وصلت 3 إصابات إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.

--(بترا)

م. ف/أز/ ع ط

19/09/2023 21:36:55