مذكرة لبناء محطة لإعادة تدوير المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات

عمّان 19 أيلول(بترا)- وقّعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، وشركة المستشار للهندسة" انجيكون" اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية المستخدمة في غسيل الفوسفات بمنجم الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

ووقّع المذكرة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، والرئيس التنفيذي لشركة "إنجيكون" طارق زريقات.

وتهدف المذكرة إلى الحفاظ على موارد المياه الجوفية من خلال إعادة تدوير واستغلال المياه المستخدمة في غسيل الفوسفات والعمليات الصناعية الأخرى، اذ تشترك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة "إنجيكون" في تمويل إنشاء المحطة، التي تستهدف توفير حوالي 70 بالمئة من المياه الجوفية التي تستخدمها الشركة يومياً لغسيل الفوسفات.

كما تستهدف المحطة، توفير نحو 2.51 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما يعادل احتياجات 70 ألف نسمة من المياه سنوياً، و10.04 مليون متر مكعب خلال مدة تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات، وصولا الى إجمالي توفير في المياه الجوفية بواقع 50 مليون متر مكعب خلال 20 عاما من عمل المحطة.

ويعول الجانبان من خلال تنفيذ المحطة على تخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية في المنطقة، والحد من الآثار البيئية للمياه الصناعية غير المعالجة.

وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية التعاون بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص الشركة على المحافظة على البيئة وسلامتها وتحسين إدارة المياه الصناعية وإعادة استخدامها في مواقع عملها المختلفة.

وقال إن الشركة تولي أهمية خاصة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة وإعادة تدوير المياه الصناعية، والحفاظ على المياه الجوفية، مبينا أن الشركة تتطلع الى التعاون مع الوكالة في تنفيذ المزيد من المشاريع البيئية.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن شكره لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة انجيكون لدعمهما تنفيذ هذا المشروع الحيوي والنموذجي في الأردن لإعادة استخدام المياه الصناعية.

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، إلى أن الشراكة مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية و"إنجيكون"، تستند الى التزامات الوكالة بمساعدة الأردن على إدارة احتياطيات المياه، وتشكل إنموذجا للعمل المستقبلي للحفاظ على مصادر المياه.

وقالت ريد: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستثمار في تقنيات توفير المياه في الاردن، مشيدة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة "إنجيكون" لتعاونهما المبتكر للحفاظ على مصادر المياه الجوفية."

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إنجيكون" طارق زريقات أهمية ونوعية هذا المشروع، مبينا أن المشروع لا يحقق وفورات كبيرة في المياه المستخدمة في العمليات الصناعية لشركة الفوسفات فحسب، بل يمثل انموذجاً رائداً لمشاركة القطاع الخاص في جهود الحفاظ على المياه داخل المملكة.

وأشاد بجهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومناجم الفوسفات الأردنية، في مواءمة أهدافهما المشتركة من خلال تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تحقيقا للأهداف الوطنية المتمثلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية.

يُذكر أنّ تمويل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعية في منجم الشيدية يتمّ من خلال مذكرة التفاهم الأميركية الأردنية لعام 2023 والتي تموّل برامج التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

19/09/2023 21:32:42

