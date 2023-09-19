مجلس النواب: خطاب الملك يعبر عن ضمير الأردنيين ونقف خلف جلالته وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في حماية حدودنا

عمان 19 أيلول-(بترا)- أكد رئيس وأعضاء مجلس النواب في بيان مساء اليوم الثلاثاء ،أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين المنعقدة في نيويورك، يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين جميعاً، حيث التأكيد على حماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية.

وشدد بيان المجلس على الوقوف وقفة الصمود والثبات خلف راية جلالته وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية في حماية بلدنا في ضوء ما نشهده من تهريب منظم للمخدرات وما يصل من رسائل سلبية عبر حدودنا الشمالية، مؤكدين أن الأردن رغم قلة الموارد وشح الإمكانيات وتراجع الدعم الدولي، سيستمر بواجبه الأخلاقي والإنساني تجاه اللاجئين، داعياً الأسرة الدولية إلى الانحياز لصوت الضمير الإنساني في دعم اللاجئين حتى تتمكن الدول المستضيفة من تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم.

وجاء في بيان المجلس: يقف مجلس النواب وأبناء شعبنا العظيم موحدين خلف راية عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني، في حمله لراية الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن هوية القدس عبر الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد مجلس النواب أن جلالة الملك قدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤية شاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية تنطلق من بعد إنساني يتجسد في أهمية الالتفات لمعاناة اللاجئين وخطر انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي وآثار النزاعات في شتى مناطق العالم ، كما أن تلك الرؤية عبرت بوضوح عن ثابت أردني تجاه القضية الفلسطينية إذ لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن للأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.

-(بترا)

م خ/أز/ ع ط

19/09/2023 21:35:06