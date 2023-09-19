استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 9 برصاص الاحتلال شرق غزة

غزة 19 أيلول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن شابا عشرينيا استشهد برصاص الاحتلال شرق خانيونس وأصيب 9 مواطنين بجروح متعددة، من بينها واحدة خطيرة، وذلك في المناطق الشرقية لقطاع غزة. --(بترا) ب ع/ب ع/ ع ط 19/09/2023 21:20:43

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