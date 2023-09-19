استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 9 برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 9 برصاص الاحتلال شرق غزة
التاريخ
9/19/2023 11:25:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 19 أيلول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن شابا عشرينيا استشهد برصاص الاحتلال شرق خانيونس وأصيب 9 مواطنين بجروح متعددة، من بينها واحدة خطيرة، وذلك في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ب ع/ ع ط
19/09/2023 21:20:43
MENAFN19092023000117011021ID1107102430
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