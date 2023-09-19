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افتتاح فعاليات مهرجان البلقاء الأول ضمن الاحتفالات بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين

9/19/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 19 أيلول(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان البلقاء الأول الذي نظمته مديرية ثقافة البلقاء ضمن احتفالات المحافظة بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين.
وقالت النجار "نحتفل اليوم بمئوية مدرسة السلط الثانوية التي جمعت أبناء الوطن من شماله الى جنوبه وخرجت الساسة والقياديين ورجال الأعمال والاقتصاديين والمفكرين".
وأشارت إلى أن معلمي مدرسة السلط الثانوية شركاء في بناء هذا الوطن، مقدمة الشكر لكل معلم ومعلمة أردنية.
وقال نائب رئيس بلدية السلط الكبرى لطفي الخرابشة، إن الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس أم المدارس مدرسة السلط الثانوية للبنين مناسبة عزيزة على الجميع وهي المدرسة التي تم تأسيسها بتبرع من أبناء مدينة السلط وخرجت نخبة من أبناء الوطن الذين استلموا أعلى المناصب في الدولة.
بدوره ، قال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل إن وزارة الثقافة تعمل بكل اقتدار لوضع استراتيجيات وطنية ذات بعد إنساني تجسد قيم المعرفة والحرية والحب والفضيلة وتسهم في بناء الشخصية المنتمية والفاعلة والمتوازنة.
وأضاف "أننا نقف اليوم أمام صرح تربوي شامخ لنعبر مئوية المدرسة الثانية بكل عزيمة وإصرار لمواصلة النجاح من اجل رفعة الوطن، مشيرا إلى الدور الذي لعبته مدرسة السلط في الحياة العلمية في البلاد" .
وتضمن حفل افتتاح المهرجان عرض فيلم عن مدرسة السلط الثانوية وبازارات ومعارض وفقرات شعرية وفنية وعروض فلكلورية وعرض فيلم عن شخصية المهرجان المرحوم مروان الحمود من إنتاج جمعية منتدى الوسطية للفكر والثقافة.
وكرمت النجار محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري والنائب عبد الحليم الحمود ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير شرطة البلقاء الدكتور جمعة الحمايدة ورئيس اللجنة العليا لمئوية مدرسة السلط الثانوية الدكتور محمد خريسات.
وأقيمت على هامش المهرجان مبادرة " السلط تقرأ" لمحمد خريسات بالإضافة الى اقامة معارض للكتاب والفن التشكيلي وبازارات مأكولات شعبية وخزفيات ورسم حناء واكسسوارات.
--(بترا)
أع/أز/ ع ط
19/09/2023 21:19:59

MENAFN19092023000117011021ID1107102429

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