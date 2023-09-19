افتتاح فعاليات مهرجان البلقاء الأول ضمن الاحتفالات بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين

افتتاح فعاليات مهرجان البلقاء الأول ضمن الاحتفالات بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين
التاريخ
9/19/2023 11:25:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
السلط 19 أيلول(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان البلقاء الأول الذي نظمته مديرية ثقافة البلقاء ضمن احتفالات المحافظة بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين.
وقالت النجار "نحتفل اليوم بمئوية مدرسة السلط الثانوية التي جمعت أبناء الوطن من شماله الى جنوبه وخرجت الساسة والقياديين ورجال الأعمال والاقتصاديين والمفكرين".
وأشارت إلى أن معلمي مدرسة السلط الثانوية شركاء في بناء هذا الوطن، مقدمة الشكر لكل معلم ومعلمة أردنية.
وقال نائب رئيس بلدية السلط الكبرى لطفي الخرابشة، إن الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس أم المدارس مدرسة السلط الثانوية للبنين مناسبة عزيزة على الجميع وهي المدرسة التي تم تأسيسها بتبرع من أبناء مدينة السلط وخرجت نخبة من أبناء الوطن الذين استلموا أعلى المناصب في الدولة.
بدوره ، قال مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل إن وزارة الثقافة تعمل بكل اقتدار لوضع استراتيجيات وطنية ذات بعد إنساني تجسد قيم المعرفة والحرية والحب والفضيلة وتسهم في بناء الشخصية المنتمية والفاعلة والمتوازنة.
وأضاف "أننا نقف اليوم أمام صرح تربوي شامخ لنعبر مئوية المدرسة الثانية بكل عزيمة وإصرار لمواصلة النجاح من اجل رفعة الوطن، مشيرا إلى الدور الذي لعبته مدرسة السلط في الحياة العلمية في البلاد" .
وتضمن حفل افتتاح المهرجان عرض فيلم عن مدرسة السلط الثانوية وبازارات ومعارض وفقرات شعرية وفنية وعروض فلكلورية وعرض فيلم عن شخصية المهرجان المرحوم مروان الحمود من إنتاج جمعية منتدى الوسطية للفكر والثقافة.
وكرمت النجار محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ورئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري والنائب عبد الحليم الحمود ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة ومدير شرطة البلقاء الدكتور جمعة الحمايدة ورئيس اللجنة العليا لمئوية مدرسة السلط الثانوية الدكتور محمد خريسات.
وأقيمت على هامش المهرجان مبادرة " السلط تقرأ" لمحمد خريسات بالإضافة الى اقامة معارض للكتاب والفن التشكيلي وبازارات مأكولات شعبية وخزفيات ورسم حناء واكسسوارات.
--(بترا)
أع/أز/ ع ط
19/09/2023 21:19:59
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