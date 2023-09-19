ليزلي جونز: كريس روك ذهب لطبيب نفسى بسبب صفعة ويل سميث





وقالت جونز، التي كانت صديقة لروك منذ منتصف التسعينيات، إنها“شعرت بالغضب” من صفعة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأضافت:“أنت لا تعلم أنني كنت أفكر في الذهاب إلى الحفل، بسبب أننى كنت غاضبة جدًا على العديد من المستويات، حتى لو قام كريس روك بمزحة سخيفة، ولكن هذا هو حفل توزيع جوائز الأوسكار، العالم كله يشاهد."

وفي حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2022، صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث، بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

أصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على موقع يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".