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ليزلي جونز: كريس روك ذهب لطبيب نفسى بسبب صفعة ويل سميث

9/19/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الممثلة الكوميدية ليزلي جونز إن صديقها النجم العالمى كريس روك طلب المشورة منذ طبيب نفسى بعد أن صفعه الممثل العالمى ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، وفي حديثها إلى مجلة People للترويج لمذكراتها - التي تحتوي على مقدمة كتبها روك - قالت جونز: "كان ما حدث مهينًا، وأثر بشكل كبير على روك، واحتاجت بناته إلى الذهاب إلى طبيب، وذهب كريس روك معهم هو الآخر بسبب ما حدث".


ليزلي جونز وكريس روك


وقالت جونز، التي كانت صديقة لروك منذ منتصف التسعينيات، إنها“شعرت بالغضب” من صفعة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأضافت:“أنت لا تعلم أنني كنت أفكر في الذهاب إلى الحفل، بسبب أننى كنت غاضبة جدًا على العديد من المستويات، حتى لو قام كريس روك بمزحة سخيفة، ولكن هذا هو حفل توزيع جوائز الأوسكار، العالم كله يشاهد."

وفي حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2022، صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث، بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

أصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على موقع يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".


كريس روك

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