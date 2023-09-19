5 ملايين دولار إضافية فى أسبوع لفيلم The Meg : The Trench

وأنقسمت الإيرادات بين 81 مليونًا و 731 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 308 مليونًا و 200 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

يدور الجزء الثانى من فيلم The Meg تحت اسم The Meg : The Trench، حول انطلاق جوناس تايلور "الممثل العالمى جيسون ستاثام"، وفريقه إلى قاع المحيط لاستكشاف الخندق الجديد، وسرعان ما ستتحول مهمتهم إلى حالة من الفوضى بعد أن أدت عملية التعدين إلى إطلاق كل أنواع الكائنات البحرية الضخمة، بما في ذلك ثلاثة ميجالودون، يطلق على أحدها لقب أكبر سمكة قرش على الإطلاق، بجانب مجموعة متنوعة من الوحوش الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

واستغرق العمل على Meg 2: The Trench فترة طويلة، وتم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر 2018، وكشف المخرج Ben Wheatley في يونيو 2021 أنه قضى سبعة أشهر في كتابة القصة المصورة للفيلم، والذي بدأ تصويره في يناير من العام الماضي.

وحقق

فيلم The Meg

فى دور العرض 520 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.



