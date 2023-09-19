24 عاما على رحيل النجمة الكبيرة تحية كاريوكا

اسمها الحقيقى بدوية محمد على ولدت في مدينة الإسماعيلية في عام 1919مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني في منتصف الخمسينيات، وانضمت إلى فرقتها وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا .

وبدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

تركت تحية كاريوكا الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما بالرغم من أسلوبها الفريد في الرقص الذي وضعت قواعده وحمل بصمتها، وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات".

وعملت تحية كاريوكا كذلك في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة

عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي حيث طورت تحية أسلوبها الخاص، كما تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة وبذلك تكون صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات.

وتوفيت تحية يوم 20 من سبتمبر في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسى.



