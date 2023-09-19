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مهرجان بغداد الدولي للمسرح يكرم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان

9/19/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Youm7) يختار مهرجان
بغداد الدولي للمسرح
مكرميه بعناية كبيرة، واختارخلال دورته الرابعة الفنانة التونسية الكبيرة فاطمة بن سعيدان ليكرمها ضمن عدد من الفنانين المسرحيين العرب الذين قدموا للمسرح العربي الكثير من الاعمالي المهمة، التي كان لها تاثير في المشهد المسرحي العربي، والفنانة فاطمة بن سعيدان هي إحدي الفنانات التونسيات التي يعرفها كل المسرحيين العرب بما قدمته من اعمال مسرحية مع كبار المخرجين في تونس وأنا شخصيا كنت سعيد الحظ بمشاهدة اكثر من ثلاثة عروض مسرحية لها هي :
العنف ، الخوف ، جنون.

الفنانة فاطمة بن سعيدان ممثلة سينمائية ومسرحية تونسية، في كل عمل تشارك فيه ، تترك بصمتها وتعمل في صمت، فهي ثائرة على خشبة المسرح وأمام كاميرات السينما ومنعزلة عن وسائل الإعلام، وانطلقت من مسرح الهواية سنة 1978، أثمرت هذه التجربة عشقا بلا حدود للفن الرابع، جعلت من المسرح أرضا زرعت فيها هواجسها واستمدّت منها أسرار الوجود، و اقتحمت مجال السينما في أول تجربة بفيلم «عرب» فكان المأوى الثاني الذي حوى أحلامها.

جدير بالذكر أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح
يقام خلال الفترة من (10 إلى 18 أكتوبر 2023) ويكرم من مصر الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز،
محسن العلي / العراق، سناء عبد الرحمن / العراق، مقداد مسلم / العراق، شذى سالم / العراق، جواد الشكرجي / العراق، إنعام البطاط / العراق، عزيز خيون / العراق، بوسلهام ضعيف/ المغرب، جواد الأسدي / العراق، محمد المنصور / الكويت ، عقيل مهدي / العراق، فلاح شاكر / العراق، محمد العبادي / الأردن، سعدي يونس / العراق، مهند هادي / العراق، حمد الرميحي/قطر.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح يُشارك فيها ، 20 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض عراقية، و9 عربية، و8 أجنبية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

ويتنافس في المهرجان أيضًا: مسرحية رسم الخرائط الخيالي – فرنسا، مسرحية جلجامش – بليجكا / تركيا، مسرحية لا علاقة له بالموضوع – البرازيل، مسرحية كونترا – المانيا، مسرحية الكنغر الأزرق – إيطاليا، مسرحية روميو وجولييت – إيطاليا، مسرحية ليزا – روسيا، مسرحية مكبث زار – إيران، مسرحية اكستازيا – المغرب، مسرحية ثورة الخشب – تونس، مسرحية خارج عن السيطرة – تونس، مسرحية مانيا – الجزائر، مسرحية نستولوجيا – الجزائر، مسرحية فرمولوجيا – الأرن، مسرحية موشكا – سلطنة عمان، مسرحية نقيق – سوريا، مسرحية بيت أبوعبدالله – العراق، مسرحية أمل – العراق، مسرحية الملك لير وساحرات مكبث - العراق.


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