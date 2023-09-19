9 نصائح أساسية في الموضة لكل فتاة تبحث عن الأناقة.. افهمي ذوقك وجسمك

9 نصائح أساسية في الموضة لكل فتاة تبحث عن الأناقة.. افهمي ذوقك وجسمك
التاريخ
9/19/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Youm7) الأناقة لا تعتمد فقط على الأزياء الجميلة، بل تتعلق أيضًا بمعرفة نمط الجسم الخاص بها وما يناسبها بشكل أفضل. عندما تعرف فتاة أشكال الأزياء والألوان التي تعزز جمالها وتناسبها، يمكنها إبراز أفضل نقاطها والشعور بالثقة في مظهرها. بالإضافة إلى ذلك، تهم الأناقة أيضًا التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والحقائب والأحذية، فهذه المكملات يمكن أن تعزز الإطلالة وتضيف لمسة شخصية إلى المظهر العام. لذا نقدم هذه النصائح من موقع "stylecraze" لكل فتاة تحب أن تكون أنيقة ومواكبة
للموضة :
نصائح هامة لكل فتاة تتعلق بالموضة والأزياء:
ازياء
معرفة نوع الجسم:
يجب على كل فتاة أن تعرف نوع جسمها، لتكون قادرة على معرفة شكل الملابس التي تناسبها، من خلال النظر عبر المرآة ومعرفة ما المناطق الجيدة والمناطق التي عليها أن تخفيها بالملابس بطرق ذكية.
اكتشفي نمطك الشخصي:
ملابس
من المهم جدًا أن تعرفي ما يناسبك وما يعكس شخصيتك واختاري الأزياء التي تعكس ذلك، وهذا يتضمن طبيعة عملك والأشخاص الذين تتعاملين معهم بشكل يومي.
فهم عجلة الألوان:
قد يكون هذا الأمر غير ضرورى ولكن يفيد بشكل كبير عند اختيار الملابس وانتقاء الألوان التي تتناسب مع بعض، لأن لعبة اختيار الألوان لها تأثير كبير على الطلة.
ملابس متناسقة
اعتمدي على القطع الأساسية:
امتلكي مجموعة من القطع الأساسية مثل البلوزات البيضاء والبنطلونات الجينز والفساتين السوداء الكلاسيكية التي يمكنك تنسيقها بسهولة مع قطع أخرى.
اعتمدي على الطبقات:
استخدمي الطبقات بشكل ذكي لإضافة أبعاد وأناقة إلى إطلالتك، مثل ارتداء قميص بلوزة تحت سترة أو وضع قميص جيب تحت فستان.
الأزياء تناسق حجم الملابس:
اختاري الملابس التي تناسبك بشكل ملائم وتبرز معالم جسمك بشكل متوازن، وتجنبي ارتداء ملابس ضيقة جداً أو غير مناسبة.
اعتمدي على الراحة:
لا تنسي أن تختاري الملابس التي تشعرين بها مريحة وتتناسب مع نمط حياتك اليومي.
تجربة أشياء جديدة:
لا تخافي من تجربة أنماط وقطع جديدة، فقد تكتشفين أشياء جديدة تناسبك وتضيف لمسة جديدة إلى مظهرك.
اعتمدي على ثقتك بنفسك:
أهم شيء في الموضة هو الثقة بنفسك وراحة تواجدك في الزي الذي ترتديه. احتضني أسلوبك الشخصي وكوني فخورة بمن تكونين.
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