9 نصائح أساسية في الموضة لكل فتاة تبحث عن الأناقة.. افهمي ذوقك وجسمك







ازياء

يجب على كل فتاة أن تعرف نوع جسمها، لتكون قادرة على معرفة شكل الملابس التي تناسبها، من خلال النظر عبر المرآة ومعرفة ما المناطق الجيدة والمناطق التي عليها أن تخفيها بالملابس بطرق ذكية.



ملابس

قد يكون هذا الأمر غير ضرورى ولكن يفيد بشكل كبير عند اختيار الملابس وانتقاء الألوان التي تتناسب مع بعض، لأن لعبة اختيار الألوان لها تأثير كبير على الطلة.



ملابس متناسقة



