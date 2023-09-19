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9 نصائح أساسية في الموضة لكل فتاة تبحث عن الأناقة.. افهمي ذوقك وجسمك

9/19/2023 11:24:37 PM
(MENAFN- Youm7) الأناقة لا تعتمد فقط على الأزياء الجميلة، بل تتعلق أيضًا بمعرفة نمط الجسم الخاص بها وما يناسبها بشكل أفضل. عندما تعرف فتاة أشكال الأزياء والألوان التي تعزز جمالها وتناسبها، يمكنها إبراز أفضل نقاطها والشعور بالثقة في مظهرها. بالإضافة إلى ذلك، تهم الأناقة أيضًا التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والحقائب والأحذية، فهذه المكملات يمكن أن تعزز الإطلالة وتضيف لمسة شخصية إلى المظهر العام. لذا نقدم هذه النصائح من موقع "stylecraze" لكل فتاة تحب أن تكون أنيقة ومواكبة
للموضة :



ازياء

نصائح هامة لكل فتاة تتعلق بالموضة والأزياء:

معرفة نوع الجسم:

يجب على كل فتاة أن تعرف نوع جسمها، لتكون قادرة على معرفة شكل الملابس التي تناسبها، من خلال النظر عبر المرآة ومعرفة ما المناطق الجيدة والمناطق التي عليها أن تخفيها بالملابس بطرق ذكية.


ملابس

اكتشفي نمطك الشخصي:
من المهم جدًا أن تعرفي ما يناسبك وما يعكس شخصيتك واختاري الأزياء التي تعكس ذلك، وهذا يتضمن طبيعة عملك والأشخاص الذين تتعاملين معهم بشكل يومي.


فهم عجلة الألوان:

قد يكون هذا الأمر غير ضرورى ولكن يفيد بشكل كبير عند اختيار الملابس وانتقاء الألوان التي تتناسب مع بعض، لأن لعبة اختيار الألوان لها تأثير كبير على الطلة.


ملابس متناسقة


اعتمدي على القطع الأساسية:
امتلكي مجموعة من القطع الأساسية مثل البلوزات البيضاء والبنطلونات الجينز والفساتين السوداء الكلاسيكية التي يمكنك تنسيقها بسهولة مع قطع أخرى.
اعتمدي على الطبقات:
استخدمي الطبقات بشكل ذكي لإضافة أبعاد وأناقة إلى إطلالتك، مثل ارتداء قميص بلوزة تحت سترة أو وضع قميص جيب تحت فستان.

الأزياء تناسق حجم الملابس: اختاري الملابس التي تناسبك بشكل ملائم وتبرز معالم جسمك بشكل متوازن، وتجنبي ارتداء ملابس ضيقة جداً أو غير مناسبة.
اعتمدي على الراحة: لا تنسي أن تختاري الملابس التي تشعرين بها مريحة وتتناسب مع نمط حياتك اليومي.
تجربة أشياء جديدة: لا تخافي من تجربة أنماط وقطع جديدة، فقد تكتشفين أشياء جديدة تناسبك وتضيف لمسة جديدة إلى مظهرك.
اعتمدي على ثقتك بنفسك: أهم شيء في الموضة هو الثقة بنفسك وراحة تواجدك في الزي الذي ترتديه. احتضني أسلوبك الشخصي وكوني فخورة بمن تكونين.



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