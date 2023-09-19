حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 20 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب السفر واكتشاف أماكن جديدة، ولديه ثقة بنفسه غير عادية، وقادر على أقناع من حوله بكل سهولة بكل أفكاره.

مولود برج القوس يتمتع بأنه يمتلك ذكاء فطريا نادرا، ويشعر طوال الوقت بالتفاؤل الذى قد ينقلب ضده فى بعض الحالات، ويمتلك نظرة حكيمة عميقة.

ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







عليك أن تستثمر بعض المدخرات التى لديك، وكن حريصا فى الأموال التى تمتلكها، وتحدث فى الاجتماع بكل جرأة ولا تفكر بشكل مطول، حتى يصبح لديك رؤية واضحة.

انسى أى علاقة عاطفية انتهت وأصبحت ذكرى، وكن عاقلا لتجد نصفك الآخر الذى يناسبك، ليكون داعما لك طوال الوقت، ويقدر مشاعرك ويحبك بشكل جدى.

مارس رياضة الجرى لتصبح أكثر رشاقة وتحسن من وزنك، الذى اكتسبته الفترة الماضية مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على أكل خفيف وصحى قليل السعرات الحرارية.

كن أكثر تواضعا مع الناس من حولك، ولا تلتفت إلى أى شخص يتحدث عنك بشكل غير لائق، وابتعد عنه، وكن أكثر وضوحا فى أهدافك وركز فى عملك، حتى تحققه لتصل لمكاسب مادية كبيرة.





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة الكبيرة على مواجهة التحديات المختلفة التى تقابله بكل شجاعة، وقادر على السيطرة على الأمور من حوله من شدة ذكائه.

مولود برج العقرب يتمتع بأن لديه العزيمة الكبيرة على تحقيق كل الأهداف التى يريدها بمنتهى السهولة، وحساس ولديه مشاعر مرهفة جياشة وجذاب بشكل كبير.

ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ضع خططا طويلة الأجل لمشروعك بشكل مدروس، حتى تعلم الوقت الذى تحتاجه للقيام بالمهام بكل سهولة ويسر، وتحدث بكل وجهة نظرك بشكل واضح ليستفيد كل من حولك.

احتوى شريك الحياة بشكل كبير، وتحدث معه بكل هدوء، مع إحضار هدية جميلة قيمة، امتنانا له، وتقديرا على وقوفه بجوارك الفترة الماضية، لتزيد من العلاقة العاطفية بينكما.

حاول أن تمارس التمارين الرياضية كل صباح فى الهواء الطلق، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة الطازجة، ليمد جسمك بالعناصر المفيدة.

صدق حدسك لأن لديك إحساس صادق، لمعرفة الناس من حولك، لتعرف الشخض الجيد والشخص السيئ، واعطى النصيحة لمن يحتاجها، ليتعلموا من عقلك الكبير.





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق المرح والضحك، ويملك ثقة عالية بنفسه وبقدراته، وقادر على تحقيق أهدافه بكل تفاصيلها بشكل واضح.

مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب طيب ومحب لمن حوله، ولا يحب أن يسمع رأيا آخر بعيدا عن رأيه، لأن لديه شخصية عنيدة، تعشق الترتيب وكل ما هو منظم.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







أنت قادر على تطوير نفسك والمهارات المتعلقة بالعمل، حتى تصل للمكانة المرموقة التى تحلم بها، وترى الخطط التى وضعتها فى وقت سابق على أرض الواقع.

ابحث عن شريك الحياة المستقبلى الذى يكون لديه نفس الصفات الروحية والفكرية، ليكون فى تفاهم بشكل واضح، مع التحدث بكل المشاعر الرومانسية مع أخذ خطوة جادة نحو الشريك.

عليك أن تقلل من نسبة الكافيين الذى تتناوله خلال اليوم حتى تكون قادرا على النوم بشكل هادئ فى المساء، مع محاولة تنظيم مواعيد النوم، ولا تسهر لوقت متأخر، مع ممارسة رياضة المشى.

لا تتجادل مع أى شخص مهما كانت الأسباب، وكن قادرا على السيطرة على انفعالاتك حتى لا تندم على أى قرار تأخذه فى حالة غضب، لتصل للوظيفة التى تريدها.





مولود برج الحمل يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك الذكاء العالى الذى يظهر خلال الحديث، ومن السهل تقبل الرأى الآخر حتى ولو كان يخالف رأيه، ولديه صدر رحب.

مولود برج الحمل يتمتع بأنه يحب المغامرة ويعشق السفر، ويحب المرح والأجواء الخفيفة، وغير حريص على المال الذى يمتلكه، ولا يعرف الأدخار من كثرة إسرافه.

ومن مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







أنت تمتلك الثقة العالية بالنفس، ولا تؤجل عمل اليوم إلى يوم أخر، وكن أكثر حذرا حتى تنهى عملك بشكل مبكر، واستشر فى بعض أمورك أهل الثقة لتستمد منهم الخبرة.

حاول أن تحتوى أعصابك وأنت تتحدث مع شريك الحياة، ولا تتجادل معه، على أتفه الأسباب، وكن عاقلا واعطى له مساحة للتنفس، مع احترامه وتقديره كما ينبغى.

عليك أن تمارس رياضة اليوجا لتستمد منه السلام النفسى والهدوء، مع شرب الماء بكثرة خلال ساعات اليوم، وتناول الطعام الصحى الذى يكون قليل الزيوت.

اذهب وقابل الأصدقاء كل فترة، مع عدم الإفراط فى تناول الطعام الدسم، مع الذهاب إلى رحلة قصيرة لبعض الوقت مع الأسرة لتعوضهم عن الانشغال مؤخراً فى العمل.





لدى مواليد برج الثور شخصية قيادية قوية لا تتهاون فى غالبية الأمور، خاصة فى كل ما يخص العمل، لا يتهاون فى الإهمال ولا يحب أن يتواجد فى مكان يصدر طاقة سلبية له عن طريق بعض الأشخاص.

برج الثور يواجه طوال الوقت الكثير من التحديات التى تجعله فى حالة من الجذب والشد، وذلك بسبب إخلاصه الشديد فى العمل، وحبه وسعيه لأن يكون دائماً فى المقدمة.

ومن مشاهير برج الثور النجمة فيفى عبده، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تقلل من عصبيتك، حتى وإن كانت فى محلها، لا تتسرع فى رد فعل تندم عليها فيما بعد، اجعل تعاملاتك مع زملائك هادئة وبدون قلق أو توتر، حتى تزيد حالة الود والتفاهم بينكم.

يمكنك اكتشاف الكثير من الموضوعات والأمور التى يجب التحدث فيها مع شريك حياتك، حاول أن تقرب وجهات النظر بينكما لكى تزيد المودة والمحبة، كما أن هناك الكثير من التفاصيل التى يجب أن تركز فيها مع حبيبك لكى يشعر باهتمامك به.

تجنب تناول المشروبات المنبهة مثل الشاى والقهوة خاصة فى الساعات القليلة التى تسبق النوم، حتى لا تصاب بالأرق والنوم المتقطع، ولكى تتمتع بحياة صحية أفضل.

لديك حب كبير وعواطف تكفى العالم كله، حاول أن تظهر ذلك ولا تخفيه عن الأشخاص الذين يحاولون إرضاءك، فهناك الكثير من السعادة فى انتظارك، لأن بداخلك شخصاً نقياً يستحق كل جميل.





هناك الكثير من الصفات الإيجابية التى يتمتع بها مواليد برج الدلو عن غيرهم، فهم محبون للعائلة والأسرة بشكل كبير، كما أن لهم قدرة كبيرة على التوازن بين العمل والمنزل بشكل يفوق الخيال، لذا تجدهم طوال الوقت فى حالة من الدفء والحب الذى يحاوطهم من كل أحبائهم.

يسارع مواليد برج الدلو للخير، حتى لو كان يفصل بينهم وبينه بلاد، لا يتقاعسون عن دورهم مع الأهل والأصدقاء، لذا تجد طريقهم دائماً مليئا بالخيرات والمودة على كل المستويات.

ومن مشاهير برج الدلو النجمة الراحلة ليلى مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







إذا كنت من مواليد برج الدلو حاول أن تجد الإيجابيات فى كل المساوئ التى قد تعكر صفو حياتك المهنية، عملك وإتقانك له وإخلاصك يحتاج لشخص يرى الأشياء بمنظور إيجابى لا يؤثر على أدائك بالسلب.

حاول أن تصنع محادثات وأنشطة جذابة بينك وبين شريك حياتك لكسر حالة الملل والخمول فى العلاقة بينكما، واعلم أن هذه الفترة الصعبة ستمر سريعاً دون أن تشعر بها.

حاول أن تستعين ببعض الأحجار الكريمة لتنقية طاقة المكان الذى تتواجد فيه، ومن ضمن هذه الأحجار الكريمة حجر السترين والكوارتز الذى يعمل على توليد الطاقة الإيجابية لك ولكل المحيطين بك.

لديك خير كثير لتقدمه، اعلم أن تحسين حالة الشخص النفسية وزيادة طاقته الإيجابية بفعل الخير وتقديم يد المساعدة للغير، سواء للمقربين منك أو حتى الشخصيات البعيدة عنك وفى احتياج لذلك.





شخصية قيادية لديه الكثير من الحماس فى العمل، هذا ما يميز مواليد برج الأسد، فهم من الشخصيات الطموحة المحبة للعمل، بجانب حبهم للأصدقاء والأهل، لذا تجدهم طوال الوقت محاطون بالكثير من الأحباء.

يسارع مواليد برج الأسد لفعل الخير، مهما كان الأمر مجهداً بالنسبة لهم سواء مادياً أو معنوياً، فهم يهبون روحهم لإسعاد كل من حولهم، سواء يعرفونه أو لا، لأنهم يؤمنون بأن باب الخير الذى يفتحونه لن يغلق أبداً فى وجوههم وقت الاحتياج له.

من مشاهير برج الأسد النجم تامر حسنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







شاهد كل الأمور الفترة المقبلة وهى تتغير لصالحك، عملك وتفانيك فيه واجتهادك لتقديم الأفضل سيكونون وقوداً قوياً لدفعك، ودعما كبيرا لتقديرك بالشكل الذى تستحقه.

لديك حياة جديدة على الأبواب، حاول أن تعطى لنفسك فرصة لكى تبدأ مع حبيبك حياة مثالية، ولا تجعل الماضى يطاردك مهما كنت متعلقاً به.

اسعى للتخلص من مسببات القلق والأرق الذى يؤثر عليك، ولا تجعل نفسك داخل دائرة من المشكلات التى لا دخل لك بها، حتى لا تتأثر بها نفسياً وسوف يوثر هذا الأمر عليك بشكل سلبى.

استعد لبداية جديدة على كل الأصعدة خلال الفترة القليلة الماضية، هناك هالة كبيرة من الطاقة الإيجابية التى ستكون من نصيبك، وذلك نتيجة لرؤيتك الجيدة للأمور واتزانك فى ردود فعلك.





الشخصية الحنونة والعطوفة على كل من حولها، هى تفاصيل طباع مواليد برج الحوت، فهم يتمتعون بحب الجميع، وحبهم للخير لكل من حولهم، حتى لو كلفهم هذا الأمر الكثير من الجهد المادى والمعنوى.

لدى مواليد برج الحوت الكثير من التفاصيل فى شخصيتهم، فهم بالرغم من جديتهم فى العمل وحب المهنة التى ينتمون إليها، إلا أنهم يفضلون المرح والضحك طوال الوقت، حتى فى أكثر الأوقات صعوبة.

ومن مشاهير برج الحوت النجمة دينا الشربينى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لديك طريقة فريدة من نوعها فى حل الأزمات المهنية فى محيط عملك، حاول أن تستغل هذا الأمر فى التقدم المهنى، ولا تتهاون فى حقك مهما كنت تجد نفسك لا تحتاج إثبات تفانيك فى العمل.

عش اللحظة، خاصة مع شريك حياتك، فهو يحتاج دائماً لتواجدك بجانبه، مهما كنت مشغولاً أو تواجه الكثير من المشكلات، فأنت بالنسبة له الحياة بما فيها.

النوم بقدر كافٍ كفيل لأن يكون مصدر قوتك صباحاً، بل وستكون محاطاً بكم كبير من الطاقة الإيجابية، اهتم بمواعيد نومك جيداً، وأيضاً اهتم بأن يكون مكان نومك نظيفاً وهادئاً لكى تستمتع بنوم هادئ وصحى ودون أى قلق.

مفاجآت كبيرة فى انتظارك خلال الفترة المقبلة، نتيجة الكثير من الإيجابية التى تتمتع بها، حاول أن تخرج كل المشكلات التى واجهتها الفترة الماضية من ذاكرتك، وابدأ من جديد بتفاؤل وخير وحب لإسعاد الآخرين.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها طيبة قلبه كما يستطيع تحمل المسئولية فى عمله وحياته الشخصية، ويعشق عائلته ويعمل على حمايتهم طوال الوقت.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حساسيته الشديدة التى تجعله يتأثر بأقل كلمة تردد على مسامعه، وغيرته على شريك حياته، وعصبيته التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان.

ومن مشاهير برج السرطان ‎الفنان فارس كرم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات ‏علماء الفلك لأصحاب برج السرطان ‎على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى‎.







تعاون مع زملائك طوال الوقت، واعمل على تحسين أدائك واطلع على كل ما هو جديد ومختلف فى عملك حتى تستطيع منافسة من حولك وتصل للمنصب الذى تحلم به طوال الوقت.

عاتب شريك حياتك وتحدث معه عما يشعرك بالضيق تجاهه حتى تعود حياتكما مستقرة كما كانت فى السابق، كما عليك أن تهتم به كما كنت تفعل دوماً فى الماضى.

تجنب الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، حتى لا تصاب بالأرق طوال الليل، كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تتحسن صحتك.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى اجتهاده بعمله ولا يعود مرة أخرى لما كان عليه من إهمال وتجاهل لعمله ويفتح صفحة جديدة فى حياته.





يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات، والتى منها إقباله على الحياة الذى يجعله بمثابة طاقة إيجابية لمن حوله، كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها تمتعه بحس فكاهى وحرصه على خوض المغامرات الجديدة وقدرته على التأقلم مع الظروف المختلفة، والرومانسية التى تساعده بالحفاظ على علاقته بشريك حياته.

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنانة أنجلينا جولى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ابحث عن الفرص التى تساعدك على تطوير أدائك فى العمل، وانتهزها ولا تتراجع مرة أخرى للخلف حتى تنجح وتثبت ذاتك أمام زملائك فى العمل.

انصت لشريك حياتك وافهمه جيداً حتى تطور علاقتك به مع مرور الوقت، ولا تسمح لأى شخص بالتدخل فى مشاكلك معه حتى تحافظ على علاقتك به.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يهتم بشريك حياته ويعمل على تطوير عمله حتى ينجح ويثبت ذاته مع مرور الوقت.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يهتم بعمله ويبحث عن الفرص التى تساعده على الوصول لهدفه، ولا يتردد لحظة واحدة حتى ينجح ويتفوق.





يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات، والتى منها الإقبال على الحياة والدبلوماسية فى التعامل مع من حوله، كما يعشق عمله ويتمتع بشخصية قيادية مميزة.

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها التردد فى اتخاذ القرارات، والرومانسية والحرص على تحقيق العدل، كما يتسم بالأناقة والرقى الأمر الذى يظهر فى إطلالاته اليومية.

ومن مشاهير برج الميزان الفنان ويل سميث، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ابحث عن أساليب جديدة ومتطورة تساعدك على إنجاز مهام عملك فى أسرع وقت ممكن، وتخلى عن الأساليب التقليدية التى تجعلك لا تتقدم للأمام ولو مرة واحدة.

تعاون مع شريك حياتك فى كل شىء حتى يشعر باهتمامك به، ولا تتجاهله طوال الوقت بحجة انشغالك الدائم بعملك حتى لا ينفر منك وتحافظ على استقرار علاقتكما.

اهتم بصحتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تحرق الدهون الزائدة التى اكتسبتها بسبب إفراطك فى تناول الطعام الدسم والحلوى.

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يتعاون مع شريك حياته فى كل شىء حتى يحافظ على استقرار حياته ويشعر بالسعادة.





يتصف مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الحرص على ترتيب وتنظيم كل شىء حوله لذلك يكون منزله وغرفة مكتبه مرتبان ومنظمان، كما يهتم بنظافة كل شىء فى حياته.

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها القدرة على تحمل المسئولية، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة، لكن لا يثق فى أى شخص بسهولة أو يسامح أحدا.

ومن مشاهير برج العذراء

الفنان خالد النبوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تتوتر أو تقلق وتحلى بالهدوء حتى تستطيع ابتكار أفكار جديدة ومختلفة فى عملك، لتنجح فى حياتك المهنية، ولا تسمح لأحد أن يقلل من عزيمتك اليوم.

ابحث عن شريك حياة مناسب لك حتى تكون معه أسرة صغيرة تشعر فيها بالسعادة والأمان، وتنسى علاقات الحب الفاشلة التى عشتها فى الماضى.

احرص على تنظيم مواعيدك حتى تحصل على قسط كافٍ من النوم، ولا تضطر للسهر لساعات طويلة، ما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية فى اليوم التالى.

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أن يتحلى بالهدوء أثناء عمله ليتجنب ارتكاب الكثير من الأخطاء، كما عليه أن يبحث عن شريك حياة مناسب له.



