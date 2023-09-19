وصفات طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر.. تنظيف ونمو وترطيب كمان
التاريخ
9/19/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى زيت النعناع على عناصر غذائية هامة تساعد على العناية بالشعر وعلاج المشاكل الشائعة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر من خلال اتباع عدة خطوات وإضافة بعض المكونات الطبيعية، وفقاً لما ذكره موقع "treehugger". وصفات طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر
وصفة زيت النعناع لتنظيف الشعر
يجب إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الشامبو الخاص ويمكن صنع شامبو من مكونات طبيعية من خلال تحضير نصف كوب من الصابون القشتالي ونصف كوب من الماء المصفى أو المقطر وملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا (اختياري) و10 قطرات من زيت الروزمار العطري، و5 قطرات من زيت النعناع العطري، ثم إضافة الصابون القشتالي إلى الوعاء ثم خلط الزيوت العطرية جيداً، ثم صب الماء في الوعاء ورج الوعاء بلطف لمزج المكونات، ثم وضعه على الشعر وغسله.
زيت النعناع
وصفة زيت النعناع للتخلص من قشرة الشعر
يجب تحضير 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع
ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا و5 قطرات من زيت النعناع، ثم جمع المكونات في وعاء مع هز الوعاء جيداً لمزج المكونات ثم فرك الخليط على فروة الرأس وتغطية الشعر بمنشفة أو قبعة الدش، وتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر.
وصفات طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر
وصفة زيت النعناع لترطيب الشعر
تساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر قبل غسل الشعر بالشامبو، وذلك من خلال تحضير 3 ملاعق من زيت الزيتون ثم 3 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا و2 قطرة من زيت النعناع العطري، و 2-3 قطرات من زيت اللافندر، ثم مزج المكونات جيداً ثم تبليل الشعر ثم وضع المزيج على الشعر وتغطية الرأس بغطاء الدش أو المنشفة، والانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر.
طرق طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر
وصفة زيت النعناع لنمو الشعر
يجب إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت الناقل المفضل مثل زيت اللوز الحلو أو الأفوكادو وتدليك الرأس به برفق مع تطبيق الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.
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