وصفات طبيعية من زيت النعناع للعناية بالشعر.. تنظيف ونمو وترطيب كمان

يجب إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الشامبو الخاص ويمكن صنع شامبو من مكونات طبيعية من خلال تحضير نصف كوب من الصابون القشتالي ونصف كوب من الماء المصفى أو المقطر وملعقتين صغيرتين من زيت الجوجوبا (اختياري) و10 قطرات من زيت الروزمار العطري، و5 قطرات من زيت النعناع العطري، ثم إضافة الصابون القشتالي إلى الوعاء ثم خلط الزيوت العطرية جيداً، ثم صب الماء في الوعاء ورج الوعاء بلطف لمزج المكونات، ثم وضعه على الشعر وغسله.







يجب تحضير 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا و5 قطرات من زيت النعناع، ثم جمع المكونات في وعاء مع هز الوعاء جيداً لمزج المكونات ثم فرك الخليط على فروة الرأس وتغطية الشعر بمنشفة أو قبعة الدش، وتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر.







تساعد هذه الوصفة على ترطيب الشعر قبل غسل الشعر بالشامبو، وذلك من خلال تحضير 3 ملاعق من زيت الزيتون ثم 3 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا و2 قطرة من زيت النعناع العطري، و 2-3 قطرات من زيت اللافندر، ثم مزج المكونات جيداً ثم تبليل الشعر ثم وضع المزيج على الشعر وتغطية الرأس بغطاء الدش أو المنشفة، والانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل غسل الشعر.





يجب إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت الناقل المفضل مثل زيت اللوز الحلو أو الأفوكادو وتدليك الرأس به برفق مع تطبيق الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.