Wednesday, 20 September 2023 08:17 GMT

قواعد العناية بالشعر المقصف.. القص مرة شهريًا وتجنب الحرارة

9/19/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) الشعر المقصف أحد أهم المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفتيات صاحبات الشعر الدهني أو الجاف، فالتقصف لا يتوقف على نوع شعر معين، لكنه يرجع لعدة أسباب،
يمكن تعرض الشعر للحرارة بشكل متكررا أحد الأسباب، ووفقا لما جاء في موقع
healthshots
نستعرض أبرزالحيل التي تساعد في حماية الشعر المقصف.


قواعد العناية بالشعر المقصف: قص الشعر :

يعتبرقص الشعر من الخطوات الهامة في التعامل مع تقصف الشعر، ولكن يفضل أن يكون القص على يد متخصص مع مراعاة عدم التعدي على الشعر بكميات قص كبيرة ولكن الأطراف فقط بشكل شهري.

ابتعدي عن الحرارة:


يفضل أن تبتعدي عن تجفيف شعرك بالحرارة، ولكن اتركيه في الهواء
يجف بسهولة، وبطريقة صحية.

نظام غذائي جيد:

يلعب النظام الغذائي
دورًا هامة في بناء الشعر بشكل صحي، لذا لابد من الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من أي مشروبات غازية، أو أي أكلات ليس لها فائدة، وتجنب تناول الأطعمة سريعة التحضير.

تجنب فرد الشعر:

البعض يعتقد
أن فرد الشعر من العلاجات، لكن في حقيقة الأمر فهو من الخطوات التي تتسبب في تدهور الشعر بطريقة سريعة جدًا، لذا ابتعدي عن العلاجات الكيمائية لفرد الشعر.

تجنب تلوين الشعر:


ابتعدي عن تلوين الشعر بصورة متكررة فالصبغة والتلوين من أسرع الخطوات أيضًا التي تتسبب في تقصف وحرق الشعر.



العناية بالشعر المقصف
العناية بالشعر



MENAFN19092023000132011024ID1107102420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث