قواعد العناية بالشعر المقصف.. القص مرة شهريًا وتجنب الحرارة





يعتبرقص الشعر من الخطوات الهامة في التعامل مع تقصف الشعر، ولكن يفضل أن يكون القص على يد متخصص مع مراعاة عدم التعدي على الشعر بكميات قص كبيرة ولكن الأطراف فقط بشكل شهري.



يفضل أن تبتعدي عن تجفيف شعرك بالحرارة، ولكن اتركيه في الهواء

يجف بسهولة، وبطريقة صحية.

يلعب النظام الغذائي

دورًا هامة في بناء الشعر بشكل صحي، لذا لابد من الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من أي مشروبات غازية، أو أي أكلات ليس لها فائدة، وتجنب تناول الأطعمة سريعة التحضير.

البعض يعتقد

أن فرد الشعر من العلاجات، لكن في حقيقة الأمر فهو من الخطوات التي تتسبب في تدهور الشعر بطريقة سريعة جدًا، لذا ابتعدي عن العلاجات الكيمائية لفرد الشعر.



ابتعدي عن تلوين الشعر بصورة متكررة فالصبغة والتلوين من أسرع الخطوات أيضًا التي تتسبب في تقصف وحرق الشعر.



