قواعد العناية بالشعر المقصف.. القص مرة شهريًا وتجنب الحرارة
التاريخ
9/19/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) الشعر المقصف أحد أهم المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من الفتيات صاحبات الشعر الدهني أو الجاف، فالتقصف لا يتوقف على نوع شعر معين، لكنه يرجع لعدة أسباب،
يمكن تعرض الشعر للحرارة بشكل متكررا أحد الأسباب، ووفقا لما جاء في موقع
healthshots
نستعرض أبرزالحيل التي تساعد في حماية الشعر المقصف.
قواعد العناية بالشعر المقصف: قص الشعر :
يعتبرقص الشعر من الخطوات الهامة في التعامل مع تقصف الشعر، ولكن يفضل أن يكون القص على يد متخصص مع مراعاة عدم التعدي على الشعر بكميات قص كبيرة ولكن الأطراف فقط بشكل شهري. ابتعدي عن الحرارة:
نظام غذائي جيد:
يفضل أن تبتعدي عن تجفيف شعرك بالحرارة، ولكن اتركيه في الهواء
يجف بسهولة، وبطريقة صحية.
يلعب النظام الغذائي تجنب فرد الشعر:
دورًا هامة في بناء الشعر بشكل صحي، لذا لابد من الالتزام بنظام غذائي صحي خالي من أي مشروبات غازية، أو أي أكلات ليس لها فائدة، وتجنب تناول الأطعمة سريعة التحضير.
البعض يعتقد تجنب تلوين الشعر:
أن فرد الشعر من العلاجات، لكن في حقيقة الأمر فهو من الخطوات التي تتسبب في تدهور الشعر بطريقة سريعة جدًا، لذا ابتعدي عن العلاجات الكيمائية لفرد الشعر.
ابتعدي عن تلوين الشعر بصورة متكررة فالصبغة والتلوين من أسرع الخطوات أيضًا التي تتسبب في تقصف وحرق الشعر.
العناية بالشعر المقصف
العناية بالشعر
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