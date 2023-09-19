نباتات يمكن زراعتها في المنزل.. آمنة على الأطفال والحيوانات الأليفة

نباتات يمكن زراعتها في المنزل.. آمنة على الأطفال والحيوانات الأليفة
التاريخ
9/19/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) النباتات المنزلية تعتبر إضافة رائعة لديكور المنزل وتوفر جوًا من الجمال الطبيعي. إلا أنه من المهم أن نختار النباتات بحذر، خاصة إذا كنا لدينا أطفالًا صغارًا، أو
حيوانات الأليفة
في المنزل. فبعض النباتات يمكن أن تكون سامة أو تسبب تهيجًا عند تناولها أو تلامسها، وهذا يشكل خطرًا على سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة.
لذا نستعرض في التقرير التالي أبرز النباتات التي لا تمثل ضررا على الحيوانات الأليفة والأطفال وفقًا لما جاء في موقع tedsgardens
نبات حساس
صبار عيد الميلاد:
يتميز صبارعيد الميلاد بألوانه الزاهية غيرالعادية والشكل الجذاب، أيضًا الصبار من أبرزالنباتات المنزلية الصديقة للأسرة والحيوان ويمكن اصطحابها المنزل بدون قلق.
صبار عيد الميلاد سرخس السيف:
السرخس من النباتات التي تحتاج إلى الرش دائمًا ، أيضًا لا تحب الشمس وتعتبر من النباتات الشتوية التي يزداد ازدهارها في الشتاء، يمكن وضعها بجانب
المكيف لكي لا تجف.
سرخس السيف البنفسج الأفريقي:
تعتبرزهورالبنفسج الأفريقي أكثرالزهور أمانًا
على حياة الحيوانات من القطط والكلاب ، لكن النبات بحاجة للعناية والحرص على عدم وصول المياه لأوراق
الزهور .
البنفسج الافريقي نبات الصلاة:
يعد نبات الصلاة خيار مناسب لاصطحابه في المنزل
ويسهل العناية به في الإضاءة المنخفضة .
نبات الصلاة
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