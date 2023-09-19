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نباتات يمكن زراعتها في المنزل.. آمنة على الأطفال والحيوانات الأليفة

9/19/2023 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) النباتات المنزلية تعتبر إضافة رائعة لديكور المنزل وتوفر جوًا من الجمال الطبيعي. إلا أنه من المهم أن نختار النباتات بحذر، خاصة إذا كنا لدينا أطفالًا صغارًا، أو
حيوانات الأليفة
في المنزل. فبعض النباتات يمكن أن تكون سامة أو تسبب تهيجًا عند تناولها أو تلامسها، وهذا يشكل خطرًا على سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة.

لذا نستعرض في التقرير التالي أبرز النباتات التي لا تمثل ضررا على الحيوانات الأليفة والأطفال وفقًا لما جاء في موقع tedsgardens


نبات حساس


صبار عيد الميلاد:

يتميز صبارعيد الميلاد بألوانه الزاهية غيرالعادية والشكل الجذاب، أيضًا الصبار من أبرزالنباتات المنزلية الصديقة للأسرة والحيوان ويمكن اصطحابها المنزل بدون قلق.


صبار عيد الميلاد سرخس السيف:

السرخس من النباتات التي تحتاج إلى الرش دائمًا ، أيضًا لا تحب الشمس وتعتبر من النباتات الشتوية التي يزداد ازدهارها في الشتاء، يمكن وضعها بجانب
المكيف لكي لا تجف.



سرخس السيف البنفسج الأفريقي:

تعتبرزهورالبنفسج الأفريقي أكثرالزهور أمانًا
على حياة الحيوانات من القطط والكلاب ، لكن النبات بحاجة للعناية والحرص على عدم وصول المياه لأوراق
الزهور .


البنفسج الافريقي نبات الصلاة:

يعد نبات الصلاة خيار مناسب لاصطحابه في المنزل
ويسهل العناية به في الإضاءة المنخفضة .


نبات الصلاة



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