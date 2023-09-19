نباتات يمكن زراعتها في المنزل.. آمنة على الأطفال والحيوانات الأليفة

لذا نستعرض في التقرير التالي أبرز النباتات التي لا تمثل ضررا على الحيوانات الأليفة والأطفال وفقًا لما جاء في موقع tedsgardens





يتميز صبارعيد الميلاد بألوانه الزاهية غيرالعادية والشكل الجذاب، أيضًا الصبار من أبرزالنباتات المنزلية الصديقة للأسرة والحيوان ويمكن اصطحابها المنزل بدون قلق.

السرخس من النباتات التي تحتاج إلى الرش دائمًا ، أيضًا لا تحب الشمس وتعتبر من النباتات الشتوية التي يزداد ازدهارها في الشتاء، يمكن وضعها بجانب

المكيف لكي لا تجف.

تعتبرزهورالبنفسج الأفريقي أكثرالزهور أمانًا

على حياة الحيوانات من القطط والكلاب ، لكن النبات بحاجة للعناية والحرص على عدم وصول المياه لأوراق

الزهور .

يعد نبات الصلاة خيار مناسب لاصطحابه في المنزل

ويسهل العناية به في الإضاءة المنخفضة .



