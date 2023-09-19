رئيس جهاز الشروق يتفقد محاور الطرق بالمدينة ويوجه بسرعة إنهاء أعمال التنفيذ

وقال رئيس الجهاز بأن هذا الطريق يقع بشمال المدينه موازياً لسور القطار الكهربائى (LRT) بهدف تيسير الإنتقال بين محطة القطار وقطاعى المدينه الشرقى والغربى وأن الأعمال حالياً فى آخر قطاع بالطريق وجارى الآن تجهيز طبقة السن تمهيداً لتنفيذ الأسفلت وقرب الإعلان عن إفتتاح المشروع

ثم تلا ذلك المرور على المحور

الذى سيربط بين كلاً من محورى الشرقى والحريه بجنوب المدينه وأضاف بأن العمل حالياً بطبقة الفرمه وأن الأعمال تشمل تجهيز شبكة مياه وصرف صحى وإناره وطريق على أعلى مستوى لافتاً بأنه تم إنهاء الرصف بأحد إتجاهات الطريق

وإختتم مروره بتفقد قطاع طريق جديد بقلب مركز خدمات المدينه (2) ضمن أعمال مشروع تنفيذ مرافق وطرق المركز موضحاً بأن ذلك المشروع يأتى بهدف إتاحة الأراضى الواقعه بالمركز للإستثمار وزيادة الخدمات

كما وجه بسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات ودخولهم الخدمه فى أسرع وقت للتيسير على سكان مدينة الشروق.