التخطيط: تخصيص 23.12 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة
التاريخ
9/19/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور جميل حلمى المشرف العام على مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية لمُبادرة «حياة كريمة»، بتخصيص 13.12 مليار جنيه، منها 7.12 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و6 مليارات جنيه لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، كما تم تخصيص 10 مليارات جنيه خلال الخطة الاستثمارية 23/2024، لتخدم على المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»، مثل المستشفيات المركزية الموجودة فى مدن المراكز، ومشروعات المدارس والنقل ومحطات معالجة الصرف الصحى ومياه الشرب الموجودة فى المدن التى تخدم على القرى.
وأكد حلمى لـ"اليوم السابع" ويتم حاليا عمل مشاورات بين شركة «دار الهندسة» مع كل جهاز تنفيذى لوضع الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية بكل تفاصيلها.
وأضاف «حلمى» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبذل جهدا كبيرا لمراجعة المستخلصات والمطالبات المالية لمشروعات «حياة كريمة» لضمان استمرارية التمويل وحوكمة عملية المراجعة وسرعتها ومتابعة الصرف وضمان وصول مستحقات للمقاولين، بحيث يصل حجم التدفقات النقدية الشهرية للمقاولين فى حدود 8 مليارات جنيه.
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