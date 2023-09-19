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6 التزامات على المشرف المرافق للمعتمرين.. تعرف عليها

9/19/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Youm7) تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من الالتزامات على المشرف المرافق للمعتمرين، نستعرضها في السطور التالية..



1. القيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق راحتهم.

2. حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب).

4. المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين.

5. توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

6. في حالة وفاة أحد المعتمرين الحضور بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.







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