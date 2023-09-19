جاليرى ضى يشهد افتتاح المعرض الاستعادى للفنان الراحل شاكر المعداوى.. الأحد

يضم المعرض 500 عمل تشكيلي بين لوحات واسكتشات تمثل مختلف المراحل الفنية للمعداوي حتى العام 2010 ، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع متضمنة نقاشات حول مدرسته.



وقال الفنان الكبير محمد عبلة إن ضي الزمالك يحتفي بفنان كبير يستحق كل الاهتمام ، وشاكر المعداوي فنان عمل في صمت وإصرار طيلة حياته وعاش بعيدا عن الأضواء مستغنيا وملتحما معه، و تلك الذخيرة الهائلة من الأعمال تؤكد مدي استغراقه في مهمته الإبداعية ليخلق

التنوع الشديد في الرؤي والثراء في التناول.

وأوضح عبلة، رغم حب المعداوي وولعه الواضح بالألوان المائية إلا أنه أعطي لهذه الخامة المحدودة أبعادا جديدة وأضاف لإمكاناتها آفاقا أخري تستدعي الكثير من البحث والدراسة، وقد زرته في قريته الصغيرة شمال الدلتا (معدية مهدي) ورأيت لوحاته أمامي تتحرك حية، كانت القرية ملهمة لعالمه الخاص، فمنها استمد الكثير من الرموز والأساطير التي وظفها بجمال واقتدار

في لوحاته المائية كما عبر عنها بنفس القدر من الجمال في قصص الأطفال التي أبدع فيها.

وأشارعبلة إلى أن شاكر المعداوي فنان واع ومثقف ورغم دراسته في إيطاليا التي نلمح ظلالا بتأثره بالفن الإيطالي إلا أن روح الحياة المصرية وعبقها ظاهر في أعماله، وبناء العمل عنده في منتهي الإحكام والتمكن من خلال وعي كبير بالتكوين والحركة الداخلية التي تحدثها الخطوط في تقاطعها وعلاقاتها الهندسية المميزة جدآ، وهذا المعرض فرصة حقيقة للتعرف علي عالم شاكر المعدواي الذي يبوح بالكثير.

الفنان شاكر المعداوي أحد رسامي الألوان المائية البارزين في الوطن العربي، أقام العديد من المعارض الشخصية داخل مصر وخارجها، أبرزها معرضه الشخصي بقاعة أرت سنينا بروما عام 1977م ومعرضه بقاعة المركز الثقافي ببوكينيا الإيطالية، إضافة إلى مشاركاته في العديد من المعارض الجماعية منها معرض الفن المصري المعاصر في إيطاليا وإسبانيا ونيودلهي وبينالي فاليريزو بشيلي وسيمبوزيوم الرسم والتصوير بعالية بلبنان.

حقق المعداوي من خلال هذه المشاركات جوائز مهمة، منها الميدالية الذهبية في معرض الفنانين بالإسكندرية عام 1969م وجائزة الرسم والتصوير في المعرض عام 1983م والجائزة الأولى في معرض عيد العريش القومي عام 1983م والجائزة الأولى قي مسابقة من وحي الطبيعة المصرية 1986م والجائزة الأولى لأحسن غلاف لكتب الأطفال من المركز القومي لثقافة الطفل.