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فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان المسرح العربي وتدشين منصة مسرحية بأكاديمية الفنون

9/19/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تنطلق فعاليات مهرجان المسرح العربي والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث من المقرر أن يستمر المهرجان حتى الخميس 28 من شهر سبتمبر الحالي، على مسرح معهد الفنون المسرحية بمشاركة 8 عروض.



تقيم أكاديمية الفنون بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا لتدشن أول منصة إلكترونية تعني بالمسرح والإعلان عن تفاصيل المشاريع الإنتاجية الجديدة من مسرحيات ومسلسلات، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.



تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع رواية "العروس" للكاتب حمدي الجزار، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تدور أحداث الرواية في ليلة رأس السنة، تنشأ تحولات عميقة وصراعات مذهلة في أروقة مطعم "العروس" الفاخر الواقع في وسط المدينة.



تنظم دار الكتب خان ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "أرشيف ريبليكا"
للكاتبة بسمة ناجي ويدير الندوة الشاعرة هدى عمران والكاتب على قطب وذلك بمقر الكتب خان بالمعادى، فى تمام الساعة السابعة مساء، تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.



يفتتح جاليري قرطبة للفنون، معرض الأعمال الصغيرة الثالث، وذلك فى تمام السابعة مساء، المعرض يضم أعمال 70 فنانًا تشكيليًا من أجيال واتجاهات فنية مختلفة، ضيف الشرف فى هذا المعرض الفنان والدكتور مصطفى الفقي، ويستمر المعرض حتى يوم 7 أكتوبر 2023.



تحيي مطربات وعازفات فرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، حفلاً فنياً في ساقية الصاوي مساء، ويتضمن برنامج الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية والأغاني منها "بتنادينى تاني"، و"أكذب عليك"، و"3 دقات"، و"اكابيلا"،"الموضات"، "بحتاجلك وتحتاجلى" و"الحلوة دي قامت تعجن"، و"قولي عملك إيه قلبي".







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