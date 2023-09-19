فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان المسرح العربي وتدشين منصة مسرحية بأكاديمية الفنون

فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان المسرح العربي وتدشين منصة مسرحية بأكاديمية الفنون
التاريخ
9/19/2023 11:24:28 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تنطلق فعاليات مهرجان المسرح العربي والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث من المقرر أن يستمر المهرجان حتى الخميس 28 من شهر سبتمبر الحالي، على مسرح معهد الفنون المسرحية بمشاركة 8 عروض.
تقيم أكاديمية الفنون بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا لتدشن أول منصة إلكترونية تعني بالمسرح والإعلان عن تفاصيل المشاريع الإنتاجية الجديدة من مسرحيات ومسلسلات، وذلك في الساعة الرابعة عصرا بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.
تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع رواية "العروس" للكاتب حمدي الجزار، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، تدور أحداث الرواية في ليلة رأس السنة، تنشأ تحولات عميقة وصراعات مذهلة في أروقة مطعم "العروس" الفاخر الواقع في وسط المدينة.
تنظم دار الكتب خان ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "أرشيف ريبليكا"
للكاتبة بسمة ناجي ويدير الندوة الشاعرة هدى عمران والكاتب على قطب وذلك بمقر الكتب خان بالمعادى، فى تمام الساعة السابعة مساء، تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.
يفتتح جاليري قرطبة للفنون، معرض الأعمال الصغيرة الثالث، وذلك فى تمام السابعة مساء، المعرض يضم أعمال 70 فنانًا تشكيليًا من أجيال واتجاهات فنية مختلفة، ضيف الشرف فى هذا المعرض الفنان والدكتور مصطفى الفقي، ويستمر المعرض حتى يوم 7 أكتوبر 2023.
تحيي مطربات وعازفات فرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، حفلاً فنياً في ساقية الصاوي مساء، ويتضمن برنامج الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية والأغاني منها "بتنادينى تاني"، و"أكذب عليك"، و"3 دقات"، و"اكابيلا"،"الموضات"، "بحتاجلك وتحتاجلى" و"الحلوة دي قامت تعجن"، و"قولي عملك إيه قلبي".
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